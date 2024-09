È giunta l’ora, basta così | CR7, la decisione ha spiazzato tutti: l’ha annunciato sui social

L’annuncio pubblicato sui social ha spiazzato tifosi e appassionati. Cristiano Ronaldo, dai trofei alla scelta di dire basta. È ufficiale.

Mentre l’attenzione di tifosi e appasionati di calcio europei è pronta a concentrarsi sulle sfide di Europa League, che tra oggi, mercoledì 25, e domani, giovedì 26 settembre, occuperanno la scena con la prima giornata della fase campionato della manifestazione, a qualche chilometro di distanza dal Vecchio Continente c’è un fenomeno che ancora continua a stupire il mondo intero con la palla tra i piedi.

Un fenomeno, rispondente al nome di Cristiano Ronaldo che, dopo aver saltato a causa di un virus influenzale la sfida di Afc Champions League contro l’Al-Shorta pareggiata 1-1 lo scorso 16 settembre dal suo Al-Nassr, è tornato subito a disposizione di Stefano Pioli giocando dall’inizio alla fine la gara di Saudi Pro League vinta in trasferta venerdì scorso col punteggio di 0-3 contro l’Al-Ettifaq di Steven Gerrard.

Sfida, questa, in cui, tra le altre cose, CR7 ha aperto le marcature trasformando in rete, al 33′ del primo tempo, un rigore che gli ha permesso di salire a quota tre marcature in campionato e di portarsi a meno due dall’ex compagno Benzema, attualmente fermo in seconda posizione con cinque gol, e a meno cinque dall’ex Fulham e Newcastle, Aleksandar Mitrovic, capocannoniere del torneo con otto gol.

Dopo aver centrato la rete numero 900 in carriera lo scorso 5 settembre in occasione di Portogallo-Croazia di Nations League, e successivamente le numero 901 e 902 nelle gare contro Scozia e Al-Ettifaq, il classe ’85 di Funchal non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Sebbene prossimo ai 40 anni, che compirà il prossimo 5 febbraio, Cristiano Ronaldo vuole infatti continuare a macinare record su record, mettendo nel mirino, forse è questo il suo obiettivo, la soglia dei 1000 gol in carriera in partite ufficiali mai raggiunta finora da nessun calciatore.

L’ex compagno di CR7 si ritira: addio al calcio giocato

Se da un lato c’è un CR7 che, come detto, sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi sebbene la carta d’identità riporti come anno di nascita il 1985, dall’altro c’è chi, a 31 anni, quindi nato nel 1993, decide di appendere le scarpette al chiodo e dire basta col calcio giocato.

Stiamo parlando ovviamente di un ex compagno dell’asso portoghese ai tempi del Real Madrid e del Manchester United, il quale, dopo una carriera ricca di successi tanto a livello di club quanto di nazionale, ha deciso di porre fine alla sua carriera da calciatore optando per una da dirigente che, si spera, possa col tempo portarlo a ottenere le medesime soddisfazioni ottenute sul terreno di gioco.

Varane dice basta: il francese appende le scaperte al chiodo. Resterà al Como

Legatosi, tra lo stupore generale, al neopromosso Como di Cesc Fabregas lo scorso 28 luglio con l’intento di aiutare la squadra nella lotta salvezza, Raphael Varane ha stupito nuovamente tutti annunciando sul proprio profilo Instagram, nelle scorse ore, la decisione di dire basta col calcio giocato.

Una decisione, quella dell’ex Real Madrid e Manchester United, spiegata mediante un lungo post condiviso sul proprio profilo social, in cui è stata fornita anche una piccola anticipazione su quello che sarà il prosieguo della sua carriera la quale, non si sa ancora in quali precise vesti, continuerà al Como del quale, lo scorso 11 agosto, aveva vestito la maglia in occasione della sconfitta nel primo turno di Coppa Italia contro la Sampdoria allora guidata da Andrea Pirlo.