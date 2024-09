Douglas Luiz, la risolve Giuntoli: proposto il prestito oneroso alla rivale | Così lo recuperano

Douglas Luiz non convince Thiago Motta e Giuntoli propone un prestito per rilanciare il brasiliano, l’affare può concretizzarsi a gennaio

Douglas Luiz è stato il secondo acquisto più dispendioso del mercato estivo della Juventus. 50 i milioni investiti per assicurarsi le prestazioni del centrocampista brasiliano, ingaggiato dall’Aston Villa dove si era imposto come uno dei giocatori più talentuosi della Premier League, con un notevole contributo anche in fase offensiva.

Un posto da titolare a Torino sembrava scontato e invece, in questo inizio di campionato, ha raccolto solo 137 minuti in cinque partite, partendo spesso dalla panchina.

Thiago Motta sta preferendo Manuel Locatelli in quanto per caratteristiche tecniche è più consono al ruolo chiamato a ricoprire, quello di giocatore di rottura e d’interdizione nella mediana, capace di lottare su ogni pallone. Douglas ha più tecnica e visione di gioco ma il mister preferisce un profilo che dia maggiore sostegno alla retroguardia.

Non si tratta del primo talento che ha avuto bisogno di tempo prima di diventare protagonista con la maglia della Juventus e i tifosi si augurano che Luiz sia il prossimo, anche se la tradizione di brasiliani in bianconero è molto negativa, da Diego a Felipe Melo.

Douglas Luiz può andare in prestito, la soluzione di Giuntoli per risolvere una grana

La stagione sarà ricca di impegni e spazio per lui non dovrebbe mancare, anche se Motta dovrà chiarire la sua posizione con il giocatore, al momento di fatto una riserva di lusso, un ruolo inappropriato di fronte ai milioni spesi.

Non è da escludere che Douglas Luiz possa essere ceduto in prestito oneroso per rilanciarsi e ambientarsi al calcio italiano. La piazza ideale per lui potrebbe essere quella di Bergamo, con Gian Piero Gasperini che si è dimostrato un maestro nel valorizzare giocatori che non riuscivano ad esprimersi in altre squadre.

L’Atalanta punta al massimo in Europa e in campionato

I nerazzurri hanno l’ambizione di proseguire in Champions League oltre alla prima fase e di puntare di nuovo ai vertici in campionato e un giocatore del talento di Douglas Luiz potrebbe consentire di alzare l’asticella in mezzo al campo.

Atalanta che è reduce da un ottimo debutto in campo internazionale, con il pareggio contro l’Arsenal che sta stretto al termine di una partita giocata meglio dei Gunners e con un calcio di rigore sbagliato che poteva garantire una vittoria di prestigio.