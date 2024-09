Chiesa, sorpresa delle sorprese: già finita l’epoca Liverpool | Il tecnico conferma

Federico Chiesa termina il suo periodo di prova al Liverpool, l’allenatore dei Reds ha preso una decisione a sorpresa, lui lo ha saputo poco fa

Federico Chiesa si è trasferito negli ultimi giorni della sessione estiva al Liverpool. La Juventus ha incassato solo 12 milioni dalla sua cessione, evitando di perderlo a zero dato che il contratto in scadenza nel 2025 non era stato rinnovato. L’esterno azzurro era finito fuori rosa per volere di Thiago Motta che non lo aveva ritenuto all’altezza dal punto di vista mentale per questo nuovo ciclo dei bianconeri.

Una nuova stimolante avventura in Premier per lui, in uno stadio caloroso come quello di Anfield. L’esordio con la nuova maglia è avvenuto nei minuti di recupero del match di Champions League che ha visto i Reds vincere contro il Milan.

Lo scorso fine settimana è entrato l’ultima mezz’ora nel match che ha visto il Liverpool battere in scioltezza il Bournemouth. I segnali sono stati incoraggianti, tanto che Chiesa ha pure rischiato di debuttare con goal in Premier. La gioia della rete è stata strozzata dal palo.

L’allenatore Arne Slot ha notato il suo impegno in allenamento e le sue motivazioni, tanto da prendere una decisione a sorpresa in queste ore, che può fare felice anche la Nazionale italiana.

Il mister del Liverpool ha deciso, Chiesa è pronto per debuttare da titolare

Infatti, Chiesa è pronto per partire dal primo minuto nella sfida di EFL Cup contro il West Ham di Lopetegui in programma stasera mercoledì 25 settembre.

Arne Slot ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di quella che sarà la prima partita di Coppa di Lega per i Reds in questa stagione e ha espresso parole d’elogio nei confronti del proprio attaccante che si è messo subito a disposizione dal primo giorno in cui è approdato in Inghilterra.

Chiesa non è ancora al massimo ma ora arriva una chance da sfruttare

La condizione fisica non è ancora ottimale ma arriva una notizia inaspettata: “Non credo che sia in grado di giocare 90 minuti, ne ha giocati solo 25 al massimo negli ultimi tre, quattro mesi. Ma è in grado di partire dall’inizio“.

Federico Chiesa dovrà ripagare la fiducia del proprio tecnico con una prestazione degna di nota, per poter concorre per il posto da titolare anche in campionato, battendo la concorrenza agguerrita presente nel reparto offensivo del Liverpool.