Ve lo regalo, è vostro | De Laurentiis, altro affare alla Higuain con la Juve: in bianconero senza rimpianti

De Laurentiis, altro affare alla Higuain con la Juventus. Il giocatore va in bianconero senza rimpianti. Al Napoli non serve.

Fermato sullo 0-0 sabato pomeriggio dalla Juventus di Thiago Motta, il Napoli di Antonio Conte si prepara a scendere in campo giovedì alle 21.00 contro il Palermo di Alessio Dionisi nell’incontro valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

Manifestazione, questa, nella quale i partenopei hanno esordito lo scorso 10 agosto battendo solo dopo i calci di rigore l’ostico Modena di Pierpaolo Bisoli giunto al Diego Armando Maradona in occasione dei trentaduesimi di finale della competizione.

Risultato, quello, conquistato con grande fatica dalla squadra azzurra che, sapientemente rinforzata dalla società nelle successive settimane, ha saputo riorganizzarsi grazie al meticoloso lavoro del suo allenatore capace, dopo la pesante sconfitta della prima giornata contro l’Hellas Verona, di condurla al terzo posto in classifica con nove punti, a sole due lunghezze di distanza dalla prima posizione attualmente in mano al lanciatissimo Torino di Paolo Vanoli.

Una prima posizione, come detto, vicinissima, che è senza alcun’ombra di dubbio l’obiettivo stagionale del gruppo partenopeo il quale, senza impegni infrasettimanali legati alle coppe europee, ha certamente tutto il tempo per pianificare con calma ogni singolo incontro di campionato. Riportare il tricolore all’ombra del Vesuvio dopo il triste decimo posto dello scorso anno è fattibile, ma occorrerà essere il più perfetti possibile per riuscire nell’impresa. Lukaku e compagni hanno le idee chiare, vedremo se riusciranno a concretizzarle.

Napoli, non solo il campionato: si punta anche alla vittoria della Coppa Italia

Senza impegni infrasettimanali legati alle coppe europee, quest’anno non rientranti nel calendario della squadra a causa del decimo posto ottenuto nell’annata 2023-2024, il Napoli di Antonio Conte si trova per certi versi costretto a concentrare le sue energie, le sue forze sulle uniche due competizioni alle quali partecipa quest’anno, vale a dire la Serie A e la Coppa Italia.

Manifestazioni, queste, nelle quali i partenopei, alla luce di un calendario certamente non fitto, saranno chiamati quasi obbligatoriamente a fare bene. Dopo tutto, la rosa messa a disposizione del tecnico salentino dal presidente De Laurentiis è di quelle che possono indubbiamente ambire alla vittoria di entrambe. Spetterà ovviamente al campo l’ultima parola, ma le premesse sono più che buone.

Juventus, pazza idea Osimhen in caso di addio di Vlahovic

Legatosi in prestito secco oneroso dal Napoli ai turchi del Galatasaray lo scorso 4 settembre, Victor Osimhen potrebbe clamorosamente tornare in Serie A il prossimo anno per legarsi nientemeno che alla Juventus del presidente Ferrero. Alla luce del rinnovo di contratto con ingaggio al ribasso proposto a Dusan Vlahovic, che in caso di rifiuto verrà immediatamente messo sul mercato, l’attaccante nigeriano avrebbe infatti suscitato l’interesse del direttore sportivo del club bianconero, Cristiano Giuntoli, pronto a ingaggiarlo dal Napoli nel corso dell’estate 2025.

Un’operazione, questa, residente ancora nel campo delle ipotesi, che, qualora venisse intavolata per davvero, soddisferebbe tanto i bianconeri, che ingarebbero un top attaccante con stipendio nettamente inferiore ai 12 milioni netti attualmente percepiti all’anno da Vlahovic, quanto gli azzurri, che vedrebbero andar via da Napoli un giocatore dall’alto ingaggio non più gradito all’ombra del Vesuvio. Per la portata dell’affare, quello che potrebbe concretizzarsi l’anno prossimo tra piemontesi e campani potrebbe essere catalogato a tutti gli effetti come un Higuain 2.0, con l’unica differenza, però, che Osimhen al Napoli non mancherà affatto.