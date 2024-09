Milan, altro che sfottò: il video nascosto ha ripreso tutto | Tifosi milanisti infuriati con Leao

Leao è ancora protagonista di un fatto che non è piaciuto ai tifosi, deve ancora maturare dal punto di vista mentale, ecco cosa è successo

Il Milan è tornato a vincere il derby della Madonnina dopo sei sconfitte consecutive. A sorpresa i rossoneri hanno avuto la meglio dei campioni d’Italia in carica grazie alla rete siglata da Mattia Gabbia, che è svettato in area di rigore di testa a pochi secondi dall’inizio del recupero del secondo tempo. Un goal che ha permesso al Milan di strappare la seconda vittoria consecutiva in campionato e a Paulo Fonseca di salvare la panchina.

L’esonero del tecnico portoghese era quasi certo in caso di risultato negativo e invece è riuscito a sorprendere gli avversari con alcune mosse coraggiose ma azzeccate, come la scelta di cambiare modulo, con Abraham e Morata in campo insieme.

Pulisic e Leao sono stati abbassati all’altezza del centrocampo per creare maggiore equilibrio tra i reparti e consentire ai terzini Emerson Royal e Theo Hernandez di avere maggiore copertura.

Rischiosa anche la decisione di preferire Gabbia a Pavlovic al centro della difesa, una mossa vincente dato che il centrale azzurro ha ripagato la fiducia con la rete che ha fatto esplodere di gioia la curva milanista.

Leao ancora colpevole di un episodio controverso, ci pensa il compagno di squadra a fermarlo

Nei festeggiamenti del post partita, Rafael Leao ha preso una maglia rossonera e l’ha inserita dentro la bandierina del calcio d’angolo con lo stemma dell’Inter. Un episodio che ha fatto indignare il popolo nerazzurro, anche se Tammy Abraham ha subito fatto notare al compagno di squadra che era il caso di smetterla.

L’atteggiamento del centravanti inglese sta stupendo in positivo in questo suo primo mese con la nuova maglia. Lui stesso aveva richiamato Leao e Theo quando, in occasione del cooling break all’Olimpico nel match contro la Lazio, i due giocatori si erano fermati dalla parte opposta del campo in attesa che la partita riprendesse.

Qua c’è tutta la differenza tra un giocatore senza cervello ( Leao) ed uno con il cervello perché il rispetto non deve mai mancare.

Bravo Tammy! pic.twitter.com/9bpd8GA9P2 — Pep (@Pep204) September 23, 2024

Abraham utile in fase offensiva e nello spogliatoio, il Milan ha un nuovo leader

Abraham è molto più di un comprimario al centro dell’attacco dei rossoneri e la considerazione che sta avendo nei suoi confronti mister Fonseca lo testimonia.

In una stagione che sarà densa di sfide ravvicinate, il suo apporto sotto porta sarà molto prezioso come lo è all’interno dello spogliatoio per mantenere una coesione.