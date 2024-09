Juric smentisce De Rossi: “adesso comando io” | Clamorosa presa di posizione

Ivan Juric dimostra subito di avere le redini dello spogliatoio della Roma con una scelta in controtendenza rispetto alla gestione di Daniele De Rossi

Nonostante la protesta dei tifosi, la nuova Roma di Ivan Juric parte con il piede giusto, battendo con merito l’Udinese, in testa alla classifica e imbattuta dopo le prime quattro giornate di campionato. Esordio molto positivo per il tecnico croato che sembra avere già motivato i propri giocatori che si sono detti dispiaciuti per l’esonero di Daniele De Rossi ma che si sono allenati al massimo per conquistare la prima vittoria della stagione.

A segno i tre attaccanti, un segnale incoraggiante dato che in precedenza erano state solo due le marcature dei giallorossi. Ha aperto il match con una bella conclusione in diagonale il centravanti ucraino Dovbyk che si è visto annullare la potenziale doppietta a causa di un fuorigioco.

Paulo Dybala ha messo in ghiaccio la partita con un calcio di rigore potente e angolato, impossibile da respingere per Okoye. Nel finale ha messo la propria firma al match anche Tommaso Baldanzi, in grande spolvero con l’Under 21 italiana e in cerca di maggiore spazio.

La conferma è attesa in Europa League dove, sempre all’Olimpico, la Roma si prepara ad affrontare il temibile Athletic Bilbao. In quell’occasione potrebbe tornare in campo, a sorpresa, quello che era di fatto un esubero per i capitolini.

Da fuori rosa a titolare, Juric scommette su Zalewski

Era stato messo fuori rosa ed è ritornato in gruppo Nicola Zalewski. L’esterno polacco era stato voluto dallo stesso Juric quando allenava il Torino. Aveva rifiutato di trasferirsi al Galatasaray, impedendo ai Friedkin di incassare circa 10 milioni di euro dalla sua cessione.

Una presa di posizione che lo aveva costretto a finire ai margini del progetto, con De Rossi che si era adeguato alla situazione, in attesa di un chiarimento. Dopo anche il rischio di battaglie legali, il problema è rientrato e Zalewski è pronto per giocare.

Cambio di modulo in vista per Juric, una nuova posizione per Dybala

Nella testa di Juric da giorni c’è l’idea di schierare la Roma con il 3-4-3, con Dybala largo a destra e con El Shaarawy che può anche giocare come quarto di centrocampo.

In attesa di riabbracciare Alexis Saelemaekers, infortunato e che rientrerà verso fine novembre, l’apporto di Zalewski può essere prezioso.