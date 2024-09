Baroni, escluso il grande protagonista della stagione 24/25 | Un’altra mazzata per i tifosi biancocelesti

L’allenatore laziale dovrà giocare le prossime tre partite in programma da calendario senza un grande protagonista di inizio stagione.

Un inizio di stagione tra alti e bassi, ma che comunque ha mostrato una squadra viva e che vuole assolutamente stupire nonostante i tanti scetticismi estivi. Quattro gare che hanno dato giudizi contraddittori e che hanno comunque bisogno di diverse controprove.

La Lazio, assolutamente rivoluzionata in estate dalla scelte tecniche e di rosa fatte dal presidente Claudio Lotito e dal direttore sportivo Fabiani, ha ottenuto sette punti in quattro partite, frutto di due vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

Questo nonostante un calendario di certo non impossibile, che l’ha vista giocare tre volte in casa contro Venezia, Milan e Verona e affrontare la sola trasferta di Udine. In queste prime quattro gare stagionali di certo non sono mancate le emozioni ed i gol, con le otto reti realizzate e le sei subite, almeno una ad ogni match.

Ed è proprio l’equilibrio in fase difensiva quello che sembra più mancare in questo inizio di stagione alla squadra di Baroni. Cosa che il tecnico laziale cercherà nelle prossime tre gare, tutte da affrontare in trasferta, contro Fiorentina e Torino in campionato e Dinamo Kiev all’esordio in Europa League.

Lazio, Castellanos out per i prossimi tre match

Match molto importanti che daranno un’indicazione ben precisa del livello in cui si trova la nuova Lazio allenata da Marco Baroni che in sede di calciomercato ha quasi completamente cambiato la rosa e i suoi uomini più importanti. L’ex tecnico di Lecce e Verona, inoltre, dovrà fare a meno, nelle prossime tre trasferte consecutive, di Valentin Castellanos che è uscito anzitempo nella sfida contro il Verona di lunedì scorso.

Un infortunio muscolare che, per fortuna, si è rivelato meno grave del previsto, ma che costringerà El Taty a stare ai box almeno per un paio di settimane. Il tecnico Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista del lunch match di domenica contro la Fiorentina ed ha anche e soprattutto fatto riferimento ai possibili sostituti del bomber argentino, fin qui capocannoniere della Lazio con tre gol in quattro partite.

Lazio, Pedro e Noslin i sostituti di Castellanos

Baroni ha specificato che Boulaye Dia, finora ottimo protagonista dell’inizio di stagione biancoceleste, non verrà spostato dalla posizione di trequartista in cui è stato impiegato fino a questo momento e che sceglierà il sostituto di Castellanos, di volta in volta, optando per uno tra Pedro e Noslin che, quindi, agiranno da prima punta.

Secondo il tecnico laziale ci sarà spazio per entrambi, nelle prossime tre partite stagionali, così come per gli altri venti calciatori della rosa disponibili che avranno tutti la possibilità di mettersi in mostra, a favore di un turnover che sarà scientificamente selezionato per affrontare le gare in programma contro Fiorentina, Dinamo Kiev e Torino.