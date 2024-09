Ausilio, trovato il prossimo crack generazionale: lo vuole al costo di cedere Lautaro | È un 2004

Il Presidente nerazzurro è fortemente interessato ad un calciatore che sta impressionando in queste prime uscite in Serie A.

Il pareggio a reti bianche ottenuto sul campo di quella che, insieme al Real Madrid, può essere senza dubbio considerata la squadra più forte d’Europa e la candidata principale per la vittoria della Champions League appena cominciata, ha confermato ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, tutta la forza dell’Inter di Simone Inzaghi.

Seppur con qualche occasione in più a favore del Manchester City, soprattutto nel secondo tempo e nel finale, l’Inter se l’è giocata quasi alla pari con il club inglese ed ha dimostrato di potersela giocare praticamente contro tutti in questa nuova Champions League.

Una consapevolezza che era arrivata proprio durante la finale di Coppa Campioni di due stagioni fa a Istanbul, quando l’Inter perse per 1-0 contro la squadra di Pep Guardiola, ma recriminò tantissimo per le diverse occasioni sprecate nel secondo tempo. Ora, almeno secondo quanto visto mercoledì sera all’Etihad, le distanze sembrano essersi accorciate ancora di più.

L’inizio in Champions League, quindi, è stato ottimo per l’Inter che, invece, non ha altrettanto impressionato in campionato. Al netto del successo per 4-0 ottenuto a San Siro contro l’Atalanta, nella terza giornata di Serie A, i nerazzurri hanno sofferto più del previsto nelle trasferte di Genova e Monza, ottenendo soltanto due pareggi.

Inter la squadra più “vecchia” della Serie A

Il campionato, però, è ancora lunghissimo e comunque l’Inter sembra volersi concentrare maggiormente sulla Champions League in questa stagione. La rosa sembra migliorata e presenta pochissimi, se non nessuno, punti deboli. A centrocampo soprattutto, poi, i nerazzurri sembrano essere completi e pieni di risorse e alternative.

La squadra di Simone Inzaghi, però, continua ad avere poca imprevedibilità nei suoi uomini, anche più tecnici e forti, e risulta essere la compagine con meno dribbling riusciti dell’intera Serie A. Una statistica che va ad aggiungersi a quella che la vede come il club con l’età media più alta del nostro massimo campionato.

Mercato, Inter su Nico Paz

Oaktree, i nuovi proprietari, hanno già imposto un ringiovanimento della rosa ed una riduzione delle spese e i prossimi mercati andranno sicuramente in questo senso. Per questo motivo, inoltre, sul taccuino di Beppe Marotta, nuovo Presidente interista, c’è da tempo il nome di Nico Paz, trequartista classe 2004, che in estate il Como ha prelevato dal Real Madrid per una cifra intorno ai 6 milioni di euro più il 50% della futura rivendita.

Il Real si è tenuta una clausola di riacquisto, ma Nico Paz è a tutti gli effetti un calciatore del Como. Le sue giocate, in queste prime giornate della Serie A, hanno già impressionato tutti ed il suo nome è già finito sul taccuino del Milan ma, come detto, anche su quello dell’Inter che proverà, come spesso accade ultimamente, ad anticipare tutti e tutto.