Antonio Conte, disastro dall’allenamento: un titolare si è fatto malissimo | 5 settimane di stop

Il pareggio contro la Juventus porta per Antonio Conte anche un problema rilevante, si fa male un titolare e starà fuori oltre un mese

Il Napoli è reduce dal buon punto strappato sul campo della Juventus nella quinta giornata di campionato. Per Antonio Conte il ritorno all’Allianz non è coinciso con la quarta vittoria consecutiva ma la prestazione è stata incoraggiante, soprattutto in fase difensiva, con un Buongiorno sugli scudi e i terzini che sono riusciti a contenere i dribbling di Yildiz e di Nico Gonzalez, mai capaci di entrare in area di rigore per calciare.

L’attacco ha faticato a pungere, con una sola nitida occasione che è arrivata su calcio piazzato per merito dei piedi di Mattia Politano che ha severamente impegnato il portiere dei bianconeri Michele Di Gregorio, costringendolo a una parata degna di nota.

I partenopei danno così continuità di risultato e si posizionano al secondo posto in classifica, a pari merito con l’Udinese. In mezzo al campo ha brillato per dinamismo e visione di gioco lo scozzese McTominay che si sta dimostrando un investimento davvero azzeccato.

Fortemente voluto da Antonio Conte, il mediano ha le potenzialità per diventare il nuovo leader della mediana degli azzurri, non facendo rimpiangere Piotr Zielinski che si è accasato all’Inter.

Un titolare si è infortunato contro la Juventus, Conte è in emergenza

Ma la partita contro la Juventus porta anche una notizia pessima per il Napoli. Poco dopo la mezz’ora di gioco ha dovuto lasciare il campo Alex Meret per un problema fisico. Al suo posto è subentrato Caprile, che ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Napoli.

Dovrà difendere ancora i pali dei partenopei in quanto l’estremo difensore titolare in quanto lo staff medico, dopo gli esami strumentali, ha evidenziato per lui una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

Quante partite salterà Meret, il calendario del Napoli

Meret dovrà stare fermo ai box per almeno un mese. Salterà la sfida di giovedì in Coppa Italia contro il Palermo e quelle in campionato contro il Monza, il Como e l’Empoli.

Dovrebbe tornare a disposizione per il match che vedrà il Napoli di fronte al Lecce il 26 ottobre, con la speranza che Elia Caprile non lo farà rimpiangere. Il calendario non è proibitivo e questo dovrebbe aiutare.