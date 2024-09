Sei esonerato, quella è l’uscita | Dopo De Rossi salta un’altra panchina in Serie A: c’è l’annuncio

Saltata un’altra panchina in Serie A. Dopo De Rossi, un altro allenatore ha detto addio al suo ruolo. I tifosi lo hanno appena saputo.

Iniziata nella giornata di ieri, venerdì 20 settembre, con le sfide che hanno visto affrontarsi Cagliari ed Empoli ed Hellas Verona e Torino, la quinta giornata di Serie A si prepara a entrare nel vivo mandando in scena le altre otto sfide che si disputeranno tra oggi, sabato 21, e lunedì 23 settembre.

Otto sfide, tra le quali spiccano senza alcun’ombra di dubbio quella dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, in programma oggi alle 18.00, e quella di San Siro che, domani a partire dalle 20.45, vedrà in campo Inter e Milan in occasione del 240esimo Derby della Madonnina.

Due big match, questi, ai quali faranno quindi ovviamente da contorno le altre sei gare in programma tra oggi e lunedì che vedranno affrontarsi Venezia e Genoa, Lecce e Parma, Fiorentina e Lazio, Monza e Bologna, Roma e Udinese e Atalanta e Como.

Una quinta giornata, che arriva dopo la tre giorni di incontri di Champions League, la quale, tra le altre cose, segnerà l’esordio sulla panchina della Roma dell’ex tecnico del Torino, Ivan Juric, chiamato a sostituire Daniele De Rossi, esonerato dalla società giallorossa nella giornata di martedì 18 settembre.

Serie A, De Rossi primo esonerato della stagione 2024-2025

Confermato sulla panchina della Roma dopo averne preso le redini a gennaio in seguito all’esonero di José Mourinho, Daniele De Rossi è stato purtroppo esonerato dalla società della famiglia Friedkin la quale, sebbene le vere motivazioni che hanno portato all’esonero siano ancora avvolte nel mistero, avrebbe allontanato DDR da Trigoria semplicemente a causa del pessimo inizio di stagione della squadra, capace di mettere in cassaforte appena tre punti, sui 12 a disposizione, nelle prime quattro partite di campionato.

Un allontanamento, quello del classe ’83, accolto ovviamente con tristezza e amarezza da una buona fetta di tifosi della Lupa che, contestualmente scontenta per la nomina di Juric come suo sostituto, ha mostrato immediatamente vicinanza e affetto a Capitan Futuro il quale, in attesa di trovare una nuova squadra, è sfortunatamente il primo esonerato della Serie A 2024-2025.

Serie A, quattro panchine in bilico: rischiano Nicola, Palladino, Di Francesco e Fonseca

Saltato De Rossi il quale, come detto, è il primo esonerato della stagione 2024-2025, almeno altri quattro allenatori attualmente impegnati in Serie A rischiano di fare la stessa fine dell’ormai ex tecnico della Roma. Quattro allenatori, rispondenti ai nomi di Davide Nicola, Raffaele Palladino, Eusebio Di Francesco e Paulo Fonseca i quali, legati rispettivamente a Cagliari, Fiorentina, Venezia e Milan, potrebbero dire addio ai propri ruoli nelle prossime ore.

Per il tecnico dei sardi, il presidente Giulini ha già avviato le ricerche per un eventuale sostituto in seguito alla sconfitta interna contro l’Empoli (la terza di fila dopo quelle contro Napoli e Lecce), per i tecnici di viola, arancioneroverdi e rossoneri tutto dipenderà, invece, dai risultati che verranno fuori dalle sfide contro Lazio, Genoa e Inter. In caso di pareggio o sconfitta, inutile dirlo, l’esonero potrebbe scattare nel giro di pochissimo tempo. Vedremo quindi cosa accadrà nelle prossime ore.