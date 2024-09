Marotta, azione di disturbo verso Giuntoli: “lo prendiamo solo per farti dispetto” | Sfumato l’obiettivo

Il Presidente dell’Inter è interessato ad un calciatore che piace molto anche alla Juventus. Nuova sfida di mercato all’orizzonte.

La rivalità più accesa e sentita del nostro Campionato, anche e soprattutto per il numero di tifosi che ne sono coinvolti, sicuramente il più alto in Italia, è senz’altro quella tra Juventus e Inter, attualmente le due squadre italiane più titolate, almeno per quel che riguarda i trofei nazionali.

Negli anni la rivalità è sempre stata molto forte, ma senza dubbio è cresciuta ancora di più dopo la vicenda Calciopoli e quello Scudetto del 2006 che è stato vinto sul campo dalla Juventus, poi tolto in Tribunale insieme a quello del 2005, ma assegnato d’ufficio all’Inter.

Gli juventini continuano a ritenere quello Scudetto assolutamente di loro proprietà, mentre gli interisti lo ritengono un piccolo risarcimento per i presunti torti arbitrali subiti nel corso della fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000. I bianconeri continuano a fare ricorsi, puntualmente poi respinti in Appello. Al termine del Mondiale in Germania del 2006, che ci vide trionfare, i bianconeri furono mandati in Serie B.

Da lì cominciò lo strapotere ed il dominio interista che culminò con il Triplete conquistato nel 2010 e con i cinque Scudetti consecutivi vinti, contando anche quello del 2006. La rivalità ha toccato ovviamente vette altissime in quegli anni, per poi accendersi sul campo dopo il ritorno della Juventus in Serie A e nelle stagioni successive.

Mercato, gli sgarbi di Giuntoli a Marotta

Negli ultimi anni l’Inter è sempre stata abbastanza superiore sul campo alla Juventus e lo ha dimostrato con i due Scudetto vinti, ma anche con una finale di Supercoppa ed una di Coppa Italia conquistate, battendo proprio la Juventus. I bianconeri, però, si sono in qualche modo rifatti, soffiando obiettivi di mercato interisti.

Si è cominciato nell’estate 2023, quando Bremer fu acquistato dalla Juventus nonostante un accordo con l’Inter già trovato. In quel periodo, però, all’interno della società bianconera non c’era ancora Cristiano Giuntoli che ora sta dando parecchio filo da torcere a Marotta e Ausilio sul mercato. Tiago Djalò a gennaio scorso e Cabal in estate, per esempio, sono stati gli ultimi due calciatori acquistati dalla Juve nonostante un accordo già trovato con l’Inter.

Mercato, Inter, Juve e Napoli su Tomiyasu

A gennaio potrebbe riproporsi un’altra sfida di mercato. L’oggetto del contendere in questo caso, però, potrebbe essere Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese in forza all’Arsenal, che ha la dote di poter agire sia da terzino che da centrale di difesa, ma anche e soprattutto da braccetto in una difesa a tre. Non è un caso che, oltre ad Inter e Juve, su di lui sembra esserci l’interesse anche del Napoli.

Tomiyasu, che l’Arsenal acquistò dal Bologna nell’estate 2020, ha giocato parecchio in queste stagioni, ma non è mai stato un titolare fisso. Ora, il suo spazio è ulteriormente ridotto dall’arrivo di Riccardo Calafiori, I tempi possono essere maturi per una sua cessione e la Juventus, al momento, sembra in prima fila. Marotta, però, osserva e medita la vendetta nei confronti del collega bianconero.