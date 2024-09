Lotito, il colpo è UFFICIALE: operazione depositata il 22/09/2024 | Tifosi in estasi

Il Presidente biancoceleste ha perfezionato completamente un acquisto che in estate ha portato un nuovo calciatore a Roma.

Quella che ha cominciato la stagione 2024/2025 è sicuramente una Lazio completamente nuova e rivoluzionata rispetto a quella che ha terminato le stagioni scorse. Cambiamenti radicali che hanno riguardato sia la rosa che la guida tecnica.

Dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, arrivate nel marzo scorso, infatti, la squadra era stata affidata a Igor Tudor che aveva cominciato un nuovo progetto ed aveva firmato un contratto valido per la fine della scorsa stagione e tutta quella attualmente in corso. Il tecnico croato, però, ha stracciato l’accordo ad inizio giugno, quando ha rassegnato le dimissioni a causa di differenze di vedute con proprietà e dirigenza.

Il Presidente Claudio Lotito non ha fatto una piega, ha accettato le dimissioni ed ha subito affidato la panchina a Marco Baroni, che tanto bene aveva fatto con Lecce e Verona nelle precedenti due stagioni. Nel frattempo, però, era già cominciata anche la rivoluzione di una rosa che stava pian piano perdendo tutti i suoi leader e calciatori più esperti all’interno dello spogliatoio.

Dopo l’addio di Milinkovic-Savic, avvenuto la scorsa estate, infatti, è arrivato anche quello di Felipe Anderson, andato a parametro zero in Brasile, quello di Luis Alberto, passato in Qatar per poco più di dieci milioni, e quello del bomber e Capitano, Ciro Immobile, passato al Besiktas. Quelle che fino a pochi mesi fa venivano considerate le stelle della squadra, insomma, hanno lasciato la Capitale.

Lazio, i nuovi acquisti a supporto di Capitan Zaccagni

Di contro, ovviamente, il presidente Lotito ed il direttore sportivo Fabiani, hanno dovuto fare una massiccia campagna di rafforzamento per sostituire chi è andato via. Come prima cosa, però, è arrivato il rinnovo di Mattia Zaccagni che è diventato nuovo leader, numero dieci e Capitano della squadra. Attorno a lui sono arrivati diversi giocatori e calciatori in cerca di rilancio.

Da Dia a Noslin, da Tchaouna a Castrovilli, fino ad arrivare a Gigot e Nuno Tavares. Un altro acquisto importante, che sembra piacere molto al nuovo tecnico Baroni, è stato quello del nigeriano, Dele-Bashiru, impiegato da trequartista nei primi due impegni stagionali dei biancocelesti e poi finito in panchina, ma sempre preso in considerazione dall’allenatore.

Dele-Bashiru, la Lazio ha già versato la prima rata per il suo riscatto

Dele-Bashiru, arrivato dall’Hatayspor, è stato acquistato in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il pagamento per l’acquisizione definitiva avverrà però in tre rate, ma una è già stata pagata nelle ultime ore e addirittura in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Questo fa capire quanto la Lazio crede nelle potenzialità del centrocampista offensivo nigeriano che avrà, alla fine, un costo totale del cartellino di 5,68 milioni di euro. Due di questi sono stati versati subito per il prestito oneroso, mentre i rimanenti, come detto, sono stati divisi in tre tranche, con una che è già stata versata.