Lecce, dopo la ‘corvinata’ ecco la ‘gottata’: recuperato il top player in tempi record | Mai così presto

Buone notizie per il club salentino che potrà contare sul recupero di un calciatore importante in vista del prossimo match.

Una delle società di Serie A che può sicuramente dirsi tra le più sane e che rappresenta il classico buon esempio da seguire sotto tutti i punti di vista, è il Lecce. Il club salentino continua a riuscire a far coincidere bilanci virtuosi e conti in ordine, con risultati sportivi più che soddisfacenti.

In questa stagione i giallorossi inseguono il record della terza salvezza consecutiva, cosa che da quelle parti non è mai riuscita a nessuno e che sarebbe un record storico per il Lecce. Anche in questa stagione, inoltre, la squadra sembra poter raggiungere questo risultato con relativa tranquillità, così come avvenuto nei due anni precedenti.

I salentini hanno la rosa con l’età media più bassa della Serie A e questo rappresenta davvero un mantra della società che continua a lavorare su giovani e profili quasi sconosciuti che diventano giocatori importanti nel Salento. Il merito è senza dubbio del Presidente Saverio Sticchi Damiani, ma anche del direttore sportivo, Pantaleo Corvino che può essere considerato uno dei guru della professione in Italia.

L’ex dirigente anche di Bologna e Fiorentina, tra le altre, negli anni si è specializzato nel mercato dell’Est, portando tanti ragazzi che poi sono diventati grandi in Italia. Vlahovic, Vucinic, Bojinov: sono solo alcuni degli esempi, ma anche negli ultimi anni leccesi, il buon Corvino ha continuato a dispensare miracoli calcistici a destra e manca.

Lecce, Rebic potrebbe essere l’ultima “Corvinata”

In questa stagione il Lecce non era partito benissimo, con due sconfitte pesanti e sei gol subiti nelle prime due, anche se gli avversari si chiamavano Atalanta e Inter. Poi sono arrivati quattro punti in due partite, con la vittoria casalinga contro il Cagliari ed il pareggio a reti bianche contro il Torino, che però sta molto più stretto ai salentini.

L’ultima “Corvinata” è rappresentata sicuramente dall’acquisto di Ante Rebic che, dopo aver vinto uno Scudetto con il Milan nel 2022, era rimasto svincolato al termine dell’esperienza in Turchia. Ora, il Lecce spera di recuperarlo, soprattutto dal punto di vista fisico e di averlo a disposizione per quante più partite possibile.

Lecce, riecco Banda contro il Parma

L’attaccante croato, nell’ultimo match contro il Torino, ha preso il posto dell’infortunato Lameck Banda che resta il titolare sulla corsia esterna sinistra d’attacco giallorossa. Lo zambiano è un elemento importante nello scacchiere tattico di Gotti e dà quell’imprevedibilità e velocità che spesso mette in difficoltà le difese avversarie schierate.

Per la sfida casalinga di sabato sera contro il Parma, il tecnico giallorosso potrà contare sull’attaccante africano che ha recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto ai box per un paio di settimane. Banda si è allenato regolarmente con il gruppo nella seduta di giovedì e può tornare quindi tra i convocati del tecnico salentino.