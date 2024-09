Infortunio al ginocchio e stagione finita per il top | I nerazzurri confemano: il sostituto dagli svincolati

Il club nerazzurro ha avuto la conferma: l’infortunio al ginocchio è gravissimo. Stagione finita per il top. Il sostituto dagli svincolati.

In attesa di concludersi con il posticipo tra Atalanta e Como, in programma oggi (lunedì 23 settembre) alle 20.45, la quinta giornata di campionato in Serie A ha regalato spunti interessanti sui quali soffermarsi in attesa della sesta che scatterà venerdì sera con l’anticipo tra Milan e Lecce.

Spunti, come il primo posto occupato attualmente in solitaria dal Torino di Paolo Vanoli, capace di issarsi in cima alla classifica con undici punti grazie alla vittoria per 2-3 conquistata venerdì sera sul campo dell’Hellas Verona di Paolo Zanetti.

Un successo, quello dei granata, al quale non hanno risposto Udinese e Napoli, fermate rispettivamente con una sconfitta e un pareggio da Roma e Juventus. Formazione, quella bianconera, alle cui spalle figura sorprendentemente il piccolo grande Empoli di Roberto D’Aversa che, ancora imbattuto dopo cinque giornate, è uscito coi tre punti anche dalla sfida salvezza di venerdì pomeriggio contro il Cagliari di Davide Nicola.

Gruppo, quello sardo, scivolato tristemente in ultima posizione a causa del primo trionfo in campionato del Venezia di Eusebio Di Francesco, vittorioso per 2-0 sul Genoa di Alberto Gilardino nell’anticipo di sabato pomeriggio. Risultato, l’affermazione, ottenuta quindi per la prima volta quest’anno anche da Bologna e Fiorentina, impostesi, entrambe per due reti a una, su Monza e Lazio. Vittoria, infine, anche per il Milan di Paulo Fonseca che, dopo aver perso malamente contro il Liverpool in Champions League, ha battuto 2-1 l’Inter di Simone Inzaghi, conquistando non solo tre punti importantissimi per la classifica, ma anche un successo in un derby che mancava dal settembre 2022.

Lesione del tendine rotuleo per ter Stegen: lungo stop e stagione praticamente finita per il portiere del Barcellona

Titolare inamovibile del Barcellona di Hans Dieter-Flick, uscito vincente per 1-5 dalla gara esterna di domenica sera contro il Villarreal di Marcelino, Marc-André ter-Stegen ha purtroppo riportato la lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro.

Gli esami medici svolti in ospedale successivamente all’uscita dal terreno di gioco nei minuti di recupero del primo tempo hanno infatti confermato purtroppo la gravità di un infortunio che, analizzato in tempi di recupero, dovrebbe tenere fuori il portiere tedesco tra i sette e i nove mesi. Una mazzata tremenda, questa, che costringerà l’estremo difensore teutonico a saltare praticamente tutto il resto della stagione 2024-2025, tra cui il match di Champions League contro l’Atalanta in programma il prossimo 29 gennaio.

Barcellona, stagione finita per ter Stegen: i blaugrana pescano il sostituto dagli svincolati

Appurata la gravità dell’infortunio occorso a ter Stegen nel corso della sfida di domenica sera contro il Villarreal, il Barcellona si prepara a correre ai ripari andando a pescare dalla lista dei giocatori attualmente svincolati il possibile sostituto del portiere tedesco.

Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo il club del presidente Laporta, pur riponendo grande fiducia nel secondo, Inaki Peña, starebbe infatti seriamente valutando di tornare sul mercato per mettere a disposizione di Flick almeno un altro portiere da poter sfruttare nel prosieguo della stagione. Tra i principali candidati al ruolo di vice Peña ci sarebbe l’espertissimo ex Real Madrid e Paris Saint Germain, Keylor Navas che, sebbene prossimo ai 38 anni, potrebbe accettare ben volentieri il ruolo di “secondo” fino alla fine del campionato. Al momento, ovviamente, non ci sono stati ancora contatti tra club e giocatore, ma nei prossimi giorni dovremmo certamente saperne di più.