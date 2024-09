Mi aspettavo di più, mi hai deluso | Motta fa mea culpa: messo sul mercato un altro veterano

Thiago Motta scarica un altro veterano della Juventus. Il giocatore non rientra più nei suoi piani. La società lo ha messo sul mercato.

Felice per aver messo in cassaforte la prima vittoria nella nuova Champions League, arrivata grazie al 3-1 rifilato al Psv Eindhoven di Peter Bosz martedì sera, la Juventus di Thiago Motta si prepara a ospitare, sabato alle 18.00 il forte Napoli di Antonio Conte in occasione della quinta giornata di campionato in Serie A.

Sfida, quella contro i partenopei in programma all’Allianz Stadium, che per i bianconeri giunge, escludendo l’affermazione in campo europeo di pochi giorni fa, dopo i due pareggi di fila contro Empoli e Roma, arrivati rispettivamente alla quarta e alla terza giornata della stagione.

Due nulla di fatto consecutivi, quelli contro toscani e capitolini, che hanno fatto scivolare in terza posizione la Vecchia Signora la quale, attualmente ferma a quota otto, contro i partenopei proverà a riappropriarsi del primo posto in classifica, al momento in mano al sorprendente Udinese di Kosta Runjaic.

Ottenere i tre punti sabato pomeriggio sarà infatti importantissimo per Vlahovic e compagni i quali, in caso di successo, non solo scavalcherebbero in graduatoria proprio il Napoli, secondo con nove punti, ma agguanterebbero anche la cima della graduatoria in attesa, ovviamente, di conoscere il risultato della sfida tra Roma e Udinese in programma domenica alle 18.00.

Juventus, sempre meno spazio per i veterani: gli ultimi rimasti saranno ceduti nei prossimi mesi

Rivoluzionata drasticamente nel corso dell’estate grazie a una massiccia campagna acquisti che, almeno sulla carta, sembra aver reso decisamente più competitiva la squadra passata lo scorso giugno nelle mani di Thiago Motta, la Juventus si appresta a cedere, a partire già dal prossimo mercato di gennaio, gli ultimi elementi rimasti in rosa non rientranti nei piani del suo allenatore.

Elementi, quali Arthur, Danilo e Milik, che, rimasti a Torino anche per mancanza di concrete offerte sul mercato, potrebbero lasciare il club nei prossimi mesi per legarsi a nuove squadre pronte a garantire loro maggiore spazio rispetto a quello praticamente nullo che avrebbero nel corso della stagione all’ombra della Mole. Il difensore ex Real Madrid e Manchester City potrebbe essere trattenuto fino alla fine della stagione, visto l’attuale ruolo di vice Gatti affidatogli da Thiago Motta (non è comunque da escludere la sua cessione), per gli altri due, invece, non dovrebbero esserci particolari impedimenti in caso di offerte.

Juventus, Milik non dà garanzie come vice Vlahovic: il polacco verso la cessione a gennaio

Confermato in rosa nel corso dell’estate per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic, Arkadiusz Milik potrebbe lasciare la Juventus nel prossimo mese di gennaio. Forse pentitosi di aver trattenuto in squadra un giocatore le cui condizioni fisiche, anche alla luce dell’operazione al ginocchio dello scorso giugno, non danno garanzie alla squadra, Thiago Motta potrebbe decidere di rinunciare a lui nella prossima sessione invernale di trattative.

Ancora in fase di recupero dalla poc’anzi menzionata operazione al ginocchio, l’ex Napoli e Olympique Marsiglia dovrebbe tornare a disposizione solo dopo la sosta nazionali di ottobre. Periodo di pausa, questo, che il classe ’94 dovrà impiegare per recuperare la condizione e mettersi al pari dei compagni. Motta spera di avere quanto prima a disposizione il suo vice Vlahovic il quale, mediante il duro lavoro, dovrà convincere la Juventus a non mandarlo via nei prossimi mesi.