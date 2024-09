Formula 1, arriva la condanna definitiva per il compagno di Leclerc: che mazzata | Fuori dal paddock

Arriva una decisione del tutto inaspettata e molto sorprendente per quel che riguarda un pilota di Formula Uno.

Il mondiale di Formula 1 va avanti tra colpi di scena, gare entusiasmanti e momenti di tensione. Tanti appassionati continuano a seguire le gare con molta attenzione e tanta voglia di vedere vincere il proprio campione o la propria vettura, ma non per tutti le cose vanno per il verso giusto.

A comandare, intanto, per il quarto anno consecutivo, è ancora la Red Bull, ma soprattutto il suo primo pilota. Max Verstappen, infatti, nonostante una fase di calo, è ancora il padrone della classifica a punti e si appresta a vincere l’ennesimo Mondiale piloti.

Nell’ultimo periodo ha però mostrato segnali di risveglio la Ferrari che ha vinto un paio di gran premi molto significativi. I tifosi hanno riacceso il loro entusiasmo, ma sognano già ad occhi aperti in vista della prossima stagione, quando vedranno correre con la Rossa di Maranello, Lewis Hamilton.

Il campione britannico sostituirà Carlos Sainz e sarà compagno di squadra di quel Charles Leclerc che potrebbe fare il definitivo salto di qualità che tanti tifosi della Ferrari si aspettano da tempo. In attesa della prossima stagione, però, bisognerà cercare di finire al meglio quella in corso e dare una svolta alle ultime gare.

Formula 1, la sentenza contro Verstappen

Ha dell’incredibile, intanto, quanto sta accadendo a Marina Bay, teatro del prossimo Gran Premio di Singapore di Formula 1. C’è stata una convocazione per Max Verstappen per un episodio che ha fatto discutere, ma che nessuno poteva immaginare avesse questo epilogo.

Il pilota olandese aveva usato alcune parolacce in conferenza stampa ed i Commissari di Formula 1 hanno scelto di usare la mano pesante nei confronti dell’attuale leader della classifica a punti, nonché vincitore degli ultimi tre Mondiali consecutivi.

Formula 1, lavori di pubblica utilità per Verstappen

Verstappen, infatti, è stato costretto ai lavori di pubblica utilità per le parole utilizzate nella press conference di apertura del fine settimana che si è tenuta nel pomeriggio di giovedì, in apertura del weekend di Formula 1.

Una pena davvero severa e da molti ritenuta eccessiva anche perché deve essere confrontata con quelle inflitte ad altri colleghi dell’olandese in passato. Questa sentenza, però, ribadisce la nuova linea guida della FIA sull’uso di linguaggio improprio in pubblico.