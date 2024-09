Dopo questa abbiamo deciso: ti reintegriamo | Juric cuore d’oro: la Roma ha un nuovo esterno

Il tecnico giallorosso, che era pronto a dire addio ad un suo calciatore, ora può contare su di lui per il resto della stagione.

Tra gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato e gli investimenti fatti su alcuni calciatori presi dalla lista degli svincolati, la Roma ha decisamente migliorato la sua rosa e consegnato a Juric un organico che deve obbligatoriamente ora puntare al ritorno in Champions League, competizione a cui i giallorossi non partecipano dalla stagione 2018/2019.

Ora, sarà compito di Juric riuscire ad inserire nel più breve tempo possibile i nuovi ed invertire una tendenza che ha visto i capitolini soffrire parecchio nelle prime tre giornate di campionato e riuscire a collezionare soltanto due punti sui nove disponibili.

L’arrivo di Hermoso e Hummels, entrambi acquistati a zero, dà più opzioni per una difesa che ormai il tecnico giallorosso sembra intenzionato a schierare a tre in modo stabile. I due difensori, però, come ammesso dallo stesso De Rossi in conferenza stampa, avranno bisogno di un po’ di tempo per entrare in condizione dopo un’estate intera passata ad allenarsi per conto loro.

L’altro acquisto arrivato durante le ultime ore della sessione estiva di calciomercato, invece, il francese Manu Kone, è molto più avanti ed è già stato inserito negli schemi della squadra dall’allenatore giallorosso che lo ha impiegato nel match di Torino contro la Juventus.

Zalewski messo fuori rosa dalla società

Con il passaggio al 352 diventano fondamentali per la Roma, ma soprattutto molto preziosi, i calciatori che possono agire sulle fasce e che dovranno fare il lavoro più faticoso, facendo su e giù sulle corsie laterali. Al momento i titolari, di destra e sinistra, sembrano essere Alexis Saelemaekers e Angelino, ma De Rossi ha diverse opzioni.

Una di queste, nel corso della stagione, potrebbe essere anche Nicola Zalewski che dopo aver rifiutato il trasferimento al Galatasaray è stato messo fuori rosa dalla società giallorossa. Una scelta che deriva soprattutto da un contratto in scadenza, ma anche dal fatto che il polacco sembra aver rifiutato, qualche settimana fa, un rinnovo da oltre un milione di euro.

Zalewski, De Rossi non chiude la porta

La Roma, quindi, ha provato a cederlo e ci era riuscita, trovando l’accordo con il Galatasaray sulla base di 11 milioni di euro. Zalewski, però, come detto, ha fatto saltare tutto. Decisione che sicuramente avrà innervosito ulteriormente i dirigenti giallorossi che per ora lo hanno completamente escluso e messo fuori rosa.

Anche per l’ex tecnico Daniele De Rossi, però, questa decisione non era definitiva e nelle prossime settimane potrebbe anche arrivare il rinnovo e quindi il reintegro in rosa. Queste le parole dell’ex tecnico sulla questione Zalewski: “Non penso sia definitiva la sua esclusione, credo sia legata al contratto in scadenza. La decisione l’ha presa la società e me l’ha comunicata. Qualora trovasse un accordo potrebbe essere reinserito. Mi sono sempre preso le mie responsabilità, stavolta parlatene con la società o con il suo agente”.