Chukwueze, ennesima bastonata dal Milan: stavolta è fuori con effetto immediato | Cosa sta succedendo

L’esterno d’attacco nigeriano continua a deludere in questa stagione dopo la pessima annata d’esordio in rossonero.

Era arrivato per quasi 30 milioni, bonus compresi, tra l’entusiasmo generale da parte dei tifosi del Milan che lo consideravano l’acquisto più importante della sessione estiva di mercato 2023. Negli occhi di tutti c’erano le magie con la maglia del Villareal, soprattutto la doppietta al Bernabeu che annichilì il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Samuel Chukwueze, però, ha deluso tutte le aspettative e continua a farlo nonostante un’estate da protagonista nel precampionato e nella torunée americana estiva. La scorsa stagione, a parte qualche gol tra Coppa Italia, Champions ed Europa League, una sola rete messa a segno e tanta panchina, con Christian Pulisic mai impensierito nella sua intoccabile titolarità.

Qualche spunto e partita di livello tra marzo e aprile, quando Stefano Pioli ha utilizzato lo statunitense da trequartista e per Chuku c’è stato più spazio. Il nigeriano, però, ha continuano ad accendersi ad intermittenza, non dando mai alcun segnale di continuità e di poter fare la benché minima differenza in campo.

Anche in questa nuova stagione, almeno fino a questo momento, l’esterno d’attacco ex Villareal, ha deluso e sta deludendo le attese. Paulo Fonseca gli ha dato qualche possibilità, sia spostando Pulisic come trequartista, sia con l’ex Chelsea che ha preso il posto di Rafael Leao sulla fascia sinistra. Le prestazioni di Samu, però, sono sempre state insufficienti.

Chukwueze, lo spazio diminuisce sempre più

Al momento, quindi, l’investimento che la società rossonera ha fatto per l’esterno nigeriano, si può ritenere quasi fallimentare. La stagione è però lunga e Chukwueze avrà tempo e modo per far cambiare idea a tutti e ritagliarsi il suo spazio all’interno della squadra.

Dovrà però farlo, almeno per il momento, partendo dalla panchina nella maggior parte dei casi. Sia con Paulo Fonseca che con un altro allenatore che potrebbe sostituire il portoghese, infatti, sembra non ci sia spazio per Samu nella formazione titolare. Le ipotesi per il dopo Fonseca, infatti, portano soprattutto a Sarri e Edin Terzic.

Milan, ecco come giocherebbe con Terzic

Quest’ultimo, che fino alla passata stagione ha allenato il Borussia Dortmund, riuscendo a vincere una Coppa di Germania, conquistando una finale di Champions e sfiorando il titolo in Bundesliga, ha sempre giocato, almeno ultimamente, con il 433, modulo ispirato dal suo grande maestro, Jurgen Klopp.

In quel caso, quindi, lo spazio per Chukwueze diminuirebbe sempre di più. Con un centrocampo composto da Fofana mediano davanti la difesa e da Reijnders e Loftus-Cheek mezzali, in attacco giocherebbero Leao e Pulisic sugli esterni, con uno tra Morata ed Abraham che agirebbe da prima punta.