Vlahovic, hai le ore contate: Giuntoli ha già trovato il tuo sostituto | Arriva se Dusan fa meno di 15 gol

L’attaccante bianconero ha dei costi altissimi per la società e continua ad essere sotto esame anche da parte dell’allenatore.

Dopo i due pareggi deludenti e a reti bianche nelle ultime sfide di campionato contro Roma ed Empoli, la Juventus ha mostrato tutta la sua forza, o almeno tutto il suo potenziale, all’esordio in Champions League contro il Psv Eindhoven, terminato con un netto 3-1 che forse le va anche un po’ stretto.

Durante il match contro gli olandesi i bianconeri hanno fatto vedere alcuni calciatori che sono già in grande spolvero. Dagli inserimenti di alcuni centrocampisti, come McKennie che sembrava ai margini del progetto ed ora si sta ritagliando uno spazio importante, alla vena dei trequartisti, tutti più che positivi.

Sono andati a segno sia Yildiz che Nico Gonzales, entrambi in rete all’esordio in Champions League, mentre meno positiva è stata la prova di Teun Koopmeiners che ancora deve entrare alla perfezione negli schemi di Mister Thiago Motta. Quel che è certo è che il potenziale è davvero tanto e può soltanto crescere durante la stagione.

Discorso diverso, invece, quello da fare su Dusan Vlahovic, calciatore più pagato dell’intera rosa e per certi versi anche il più importante e chiacchierato. Il serbo, a parte la doppietta realizzata a Verona nella seconda gara del campionato di Serie A, non è mai riuscito a trovare la rete e spesso non riesce a capitalizzare occasioni davvero d’oro e che dovrebbero essere facili per uno come lui.

Juve, Vlahovic sotto la lente d’ingrandimento

La Juventus e Thiago Motta continuano a puntare su di lui, anche perché, al netto dell’infortunato Milik e di alcune soluzioni improvvisate con Nico o Yildiz che possono agire da falso nueve, non ci sono vere alternative al serbo all’interno dell’attuale rosa juventina. Dopo le stagioni complicate e non sempre positive con Massimiliano Allegri, però, ora Dusan dovrà rispondere presente.

Lo deve fare sia dal punto di vista dei gol che sotto quello dell’atteggiamento in campo e del saper dialogare con i compagni, così come gli chiede Thiago Motta. Per la società e l’allenatore questa stagione sarà importante per capire se potrà essere Dusan Vlahovic il nove del futuro juventino.

Mercato Juventus, David già a gennaio?

Intanto, in vista del prossimo mercato di gennaio, Cristiano Giuntoli potrebbe portare a Torino un suo vice che può diventare anche qualcosa in più e pian piano magari dargli filo da torcere per una maglia da titolare. I bianconeri, infatti, seguono con attenzione l’evoluzione della situazione legata a Jonathan David, attaccante del Lille con un contratto in scadenza a giugno 2025.

La punta canadese, classe 2000, segna caterve di gol in Francia da diverse stagioni ed in passato è stato seguito anche da altre squadre italiane come Napoli, Milan e Roma. Alla fine è sempre rimasto al Lille, ma ora sembra destinato a partire. La Juventus potrebbe anticipare tutti e prelevarlo già a gennaio, a sei mesi dalla scadenza naturale del suo contratto, versando circa 10-15 milioni nelle casse del club bretone.