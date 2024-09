Milan, esonero prima del derby: c’è già il NOME del sostituto | Un milanista di titanio al comando

Fonseca potrebbe essere esonerato addirittura prima del fischio di inizio del derby, il Milan ha pronta una valida alternativa, è un fedelissimo dei rossoneri

La sconfitta nel debutto di Champions League contro il Liverpool ha rigettato nello sconforto tutto l’ambiente rossonero. La perentoria vittoria contro il Venezia in campionato è stata vanificata da una prestazione insufficiente al cospetto di una compagine molto più forte dei lagunari ma un risultato positivo era obbligatorio per dare continuità e alimentare una ritrovata fiducia all’interno dello spogliatoio.

La panchina di Paulo Fonseca traballa e potrebbe essere il prossimo ad essere esonerato dopo Daniele De Rossi che è stato allontanato dalla guida della Roma. Il tecnico portoghese è stato fortemente voluto da Zlatan Ibrahimovic che lo ha incontrato nelle ultime ore a Milanello per fare il punto della situazione.

L’ex bomber svedese ha voluto capire se ci sono ancora i margini per dare una chance al mister e si sta prendendo del tempo per capire se concedere lui l’ultimo treno che coincide con il derby. La settima sconfitta consecutiva per i rossoneri sarebbe uno smacco troppo grande.

Per questo motivo non è da escludere che Fonseca possa disfare l’armadietto prima del fischio d’inizio della stracittadina milanese. In quel caso la società affiderebbe la squadra a un fedelissimo che conosce bene il mondo Milan.

Fonseca può andarsene prima del derby, ecco chi si siederà in panchina

Una soluzione interna e temporanea sarebbe quella di promuovere Daniele Bonera come tecnico della prima squadra. Da due mesi è al timone del nuovo Milan Futuro, la Next Gen rossonera che milita in Lega Pro.

Ha già avuto modo di guidare il Milan in caso di squalifica del predecessore Pioli, conosce bene molti dei giocatori presenti nell’organico e ha le qualità per affrontare un’eventuale situazione di emergenza come quella a cui avrebbe incontro.

Oltre a Bonera sono altri due i candidati per prendere il posto di Fonseca

Per il futuro della panchina del Milan i nomi più caldi sono quelli che vedono un bis di Max Allegri o l’approdo di Maurizio Sarri, al momento fermo dopo l’esonero della scorsa primavera dalla Lazio.

I tifosi non hanno mai gradito Fonseca e hanno manifestato perplessità dal momento del suo annuncio, nonostante le amichevole estive avessero fornito segnali incoraggianti, poi cancellati dalle prestazioni insufficienti di questo inizio di campionato.