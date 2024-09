Lutto tremendo in Serie A: si è spento il giornalista più amato dagli italiani | Ha ispirato Caressa e Zazzaroni

Nella giornata in cui il mondo del calcio piange il grande Totò Schillaci, un altro lutto colpisce gli addetti ai lavori.

Mercoledì 18 settembre è stato un giorno triste e di lutto per il calcio italiano, ma non solo. All’età di 59 anni è morto Totò Schillaci, grande eroe delle Notti Magiche di Italia ’90 ed indimenticato attaccante di Juventus, Inter, ma soprattutto di quella Nazionale allenata da Azeglio Vicini che, tra giugno e luglio 1990, fece sognare milioni di italiani.

Il bomber siciliano, scarpa d’oro di quell’indimenticabile Mondiale casalingo, non ce l’ha fatta a superare un terribile tumore al colon che gli era stato diagnosticato nel 2022. Nelle ultime settimane il peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute ed il ricovero d’urgenza in Ospedale.

Terapie e giorni di ospedale non sono bastati e, purtroppo, Totò è deceduto all’età di 59 anni, lasciando a tutti il ricordo di quelle notti lì, dei suoi gol che stavano facendo vivere un sogno a tutti i tifosi della Nazionale azzurra e dei suoi occhi sbarrati dopo ogni gol, azione o decisione arbitrale non condivisa.

A circa un anno e mezzo dalla scomparsa di un altro eroe di quelle notti di Italia ’90, Gianluca Vialli, quindi, ecco anche la morte di Schillaci che, purtroppo, arriva a stretto giro di posta rispetto a quelle di Sinisa Mihajlovic, Sven Goran Eriksson e Gigi Riva, oltre allo stesso Vialli.

Lutto anche nel mondo del giornalismo sportivo, muore Alessio Facchin

La giornata di mercoledì 18 settembre, però, è stata triste e di lutto anche per il mondo del giornalismo sportivo e calcistico in particolare. Muore all’età di 66 anni, ne avrebbe compiuto 67 tra pochi mesi, il giornalista e fondatore del settimanale Calciopiù, Alessio Facchini.

Facchini era un punto di riferimento del settore soprattutto per gli aspiranti giornalisti sportivi, ma anche per gente più famosa e ormai conosciuta da tutti gli italiani, come Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. Soprattutto il giornalismo toscano è in lutto per la perdita di un caro collega che ha davvero insegnato il mestiere a tanti.

Morte Facchini, il comunicato di Calciopiù

Il giornalista toscano era da tempo affetto da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Da oltre 30 anni era direttore del settimanale Calciopiù. Tanti i messaggi di cordoglio e di ricordo per Facchini che sono arrivati nelle ultime ore, sulle pagine social e sulle varie testate giornalistiche di settore.

Questo, in sintesi, il comunicato del suo giornale, Calciopiù, in merito alla morte del suo direttore: “Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere e raccontare. Oggi è un giorno tristissimo per Calciopiù e per tutto il calcio dilettantistico toscano: se n’è andato Alessio Facchini, storico direttore del nostro settimanale. La proprietà e tutta la redazione di Calciopiù e Campionando si stringono a tutti gli amici in questo momento di dolore. Ciao Alessio, riposa in pace e continua a seguirci da lassù. Da qua tutti noi, i tuoi ragazzi, continueremo a dare sempre il massimo per portare avanti il tuo giornale”.