L’ex pupillo di Pioli si è fatto malissimo: piove sul bagnato | Proprio ora che sembrava riprendersi

Pioli lo aveva voluto fortemente al Milan, adesso il suo pupillo si infortuna, una nuova piaga per il centrocampista che era in cerca di un rilancio

Il debutto di Stefano Pioli alla guida dell’Al Nassr è stato eccellente. Vittoria per 3 a 0 e rete di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. I tifosi sono entusiasti del tecnico italiano che ha accettato la proposta del club della Saudi Pro League e la chance di allenare uno dei calciatori più forti della storia del calcio, capace di raggiungere i 900 goal siglati in carriera.

Una nuova pagina della sua esperienza da allenatore dopo quella indimenticabile con il Milan. Per lui cinque anni, uno Scudetto e una semifinale di Champions League, la valorizzazione di molti talenti e il ritorno ai vertici della squadra dopo un decennio di anonimato.

La dirigenza ha preferito cambiare guida tecnica ma la scelta di Paulo Fonseca si è verificata sbagliata, con una media punti insufficiente e una linea difensiva in grave difficoltà.

Pioli ha dimostrato di essere in grado di gestire uno spogliatoio composto da top player che si è sempre compattato attorno a lui, anche nei momenti più delicati della sua parentesi con i rossoneri.

Con Pioli era spesso in campo, ora è costretto a fermarsi per infortunio

Dopo essersi fatto notare tra le fila dello Spezia, Tommaso Pobega è diventato un nuovo giocatore del Milan. Pioli lo ha utilizzato spesso nelle rotazioni ma la dirigenza ha preferito cederlo nei giorni conclusivi della sessione estiva.

Il centrocampista si è accasato al Bologna dove dovrebbe trovare maggiore spazio. Dovrà saltare, però, la trasferta di Monza, a causa di un lieve stiramento del collaterale mediale del ginocchio sinistro, con tempi di recupero di una settimana. Vicino al rientro anche Lewis Ferguson, perno della mediana lo scorso anno con Thiago Motta.

Il Bologna è in difficoltà, Italiano deve ancora trovare la quadra

Il Bologna non ha ancora centrato la prima vittoria in stagione. In campionato ha raccolto una sconfitta e tre pareggi, mostrando diverse difficoltà in fase offensiva dove si sente la mancanza di Zirkzee e con il sostituto Dallinga che deve ancora integrarsi.

Alla prima in Champions, al Dall’Ara, è arrivato un punto contro lo Shakhtar Donetsk, con diverse occasioni sprecate. La prova fornita dagli uomini di Vincenzo Italiano è stata comunque positiva, con il gioco rallentato a causa di una fitta pioggia.