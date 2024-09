Fonseca, mossa a sorpresa nel derby: in campo il meno pronosticabile | Si gioca la panchina con lui

Fonseca si gioca la permanenza alla guida del Milan nel derby, conta non perdere e il tecnico gioca la mossa della disperazione per salvare il posto

Il primo derby di Milano della stagione ha un’importanza vitale per i rossoneri, reduci da sei sconfitte consecutivi nella stracittadina. Dopo il k.o. contro il Liverpool nel debutto in Champions League, Paulo Fonseca si gioca la permanenza alla guida del club. In caso di un risultato negativo, probabilmente la parentesi del tecnico portoghese sulla panchina del Diavolo si concluderà.

Zlatan Ibrahimovic lo ha voluto fortemente come successore di Pioli ma il rendimento in questo inizio di campionato è stato molto deludente e sotto le aspettative, con cinque punti in quattro partite.

La linea difensiva ha mostrato enormi lacune, con disattenzioni importanti che hanno inciso e vanificato la prolificità del reparto offensivo.

A pagare è anche lo scarso feeling con lo spogliatoio, con due giocatori chiave come Leao e Theo Hernandez che hanno manifestato segnali di attrito nei suoi confronti.

Fonseca e la mossa a sorpresa per contenere l’attacco dell’Inter, in campo di ritorno dall’infortunio

Fonseca partirà con un’impostazione difensiva. L’obiettivo è quello di non perdere. Nelle ultime ore è tornato ad allenarsi in gruppo Malick Thiaw e potrebbe essere lui la mossa a sorpresa del tecnico lusitano per contenere le folate avversarie.

Un azzardo dagli esiti incerti ma il mister è consapevole di non avere altre chance, in caso di sconfitta, per dimostrare di meritarsi di costruire un ciclo con i rossoneri. Una prova d’orgoglio è richiesta dai tifosi, con la curva che ha abbandonato in anticipo lo stadio martedì in segno di protesta dopo la prestazione insufficiente di Champions.

Le scelte di Fonseca per conservare la propria panchina

Al centro dell’attacco dovrebbe tornare Alvaro Morata, nonostante il buon inserimento in rosa di Tammy Abraham, apparso in un discreto stato di forma. Loftus-Cheek è pronto per guidare la mediana dopo le recenti esclusioni, mentre in difesa Pavlovic resta il leader.

Al suo fianco, nel caso in cui Thiaw non dovesse dare garanzie, è pronto Mattia Gabbia, preferito rispetto a Tomori, reduci da alcuni errori di troppo e apparso in grave difficoltà. Contenere la forza fisica di Thuram e la classe di Lautaro non sarà facile ma la salvezza di Fonseca passa da questo obiettivo.