Antonio Conte lo ha messo nella lista della spesa: “voglio lui” | Regalo di Natale anticipato per ADL

Il tecnico leccese pretende ancora qualche acquisto per poter puntare definitivamente alla vittoria dello Scudetto.

Dopo soltanto due mesi e poco più, Antonio Conte è già entrato nei cuori di tutti i tifosi del Napoli. Si avevano pochi dubbi su questo, vista anche l’accoglienza che i tifosi azzurri avevano riservato al tecnico leccese e tutto l’entusiasmo che aveva avvolto la città dopo l’annuncio ufficiale della società circa l’ingaggio del nuovo allenatore.

Antonio Conte era l’unico che avrebbe potuto riportare gioia, entusiasmo e consapevolezza a Napoli ed al Napoli ed è quello che è esattamente successo. Oltre al suo arrivo, però, a convincere definitivamente i tifosi sono stati altri due fattori fondamentali: il mercato operato da Aurelio De Laurentiis in estate, ma anche i primi risultati della squadra.

Il primo, quasi sicuramente, è stato fatto in così grande stile proprio per la presenza di Antonio Conte e la sua voglia di rendere di nuovo grande il Napoli. Ed è così che, dopo alcune settimane di attesa, in cui erano stati acquistati i soli, seppur importanti,Sp inazzola, Marin e Buongiorno; sono arrivati in Campania anche Romelu Lukaku, David Neres, Gilmour e McTominay.

Il tecnico leccese è stato accontentato in tutto e per tutto e, per ora, sta rispondendo sul campo. Dopo l’avvio shock, con la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia arrivata soltanto ai rigori contro il Modena e la pesante sconfitta per 3-0 in quel di Verona, sono arrivate, infatti, tre vittorie consecutive in campionato.

Napoli, il duro lavoro per tornare grandi

Il Napoli, per ora, sta tenendo il passo di Juventus e Inter e può sognare si competere già in questa prima stagione di Antonio Conte per lo Scudetto. Ci vorrà tempo per capire se sarà davvero così e soprattutto bisognerà capire se la squadra è già forte e completa per dare del filo da torcere alle due grandi del Nord.

Conte, intanto, sa che c’è poco da parlare, ma bisogna pedalare e lavorare tanto. Può farlo, però, senza impegni di coppe europee infrasettimanali, ma soprattutto con il vento in poppa di una piazza che lo ama e di una società e dirigenza che lo stimano e cercano di accontentarlo in tutti i modi.

Mercato, il Napoli su Coco del Torino

Anche per questa ragione, quindi, a gennaio Aurelio De Laurentiis, per non lasciare nulla al caso e non avere rimpianti di nessun tipo, potrebbe regalare al suo allenatore altre pedine per completare la rosa. Un esterno destro a tutta fascia ed un altro difensore sembrano essere i ruoli attenzionati.

Per il secondo ruolo il candidato numero uno sembra essere Saul Coco, difensore classe 1999 che il Torino ha portato in Italia in estate, acquistandolo dal Las Palmas. Il centrale spagnolo si è subito imposto in Serie A con prestazioni di alto livello ed è già finito nel mirino di tanti dirigenti di squadre importanti, tra cui il Napoli di Giovanni Manna e Antonio Conte.