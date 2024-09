Ultim’ora Inzaghi: che mazzata in vista del derby | Non bastava Dimarco: pessime notizie anche per lui

Il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con un altro problema in vista del derby della Madonnina in programma domenica.

Dopo lo scialbo pareggio di Monza di domenica scorsa e l’esordio in Champions League contro il Manchester City, per l’Inter è arrivato già il momento di pensare al derby contro il Milan. Una sfida che, ormai come da consuetudine, arriva sempre abbastanza presto all’interno del calendario del girone di andata della nostra Serie A.

E, così, esattamente come due stagioni fa e quella scorsa, ecco ancora una volta la stracittadina milanese arrivare a settembre, nonché nelle prime cinque giornate del campionato. Rispetto ai nerazzurri, il Milan ci arriva sicuramente peggio e per diversi addetti ai lavori ed opinionisti sarà difficile per i rossoneri evitare la settima sconfitta consecutiva nel derby di Milano.

Il 5-1 del settembre scorso, ma anche il 2-1 di aprile che ha costretto tifosi e calciatori del Milan vedere i nerazzurri festeggiare il ventesimo scudetto e la seconda stella nella stessa serata, sono ancora ricordi freschi e che fanno male, ma questo Diavolo, piccolo, impaurito e senza una logica tecnica e tattica, fa davvero poca paura ai Campioni d’Italia.

Questo nonostante la squadra di Simone Inzaghi non abbia cominciato la stagione di Serie A in maniera impeccabile ed abbia già lasciato per strada quattro punti in due trasferte, Genoa e Monza, che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca. Nell’ultima gara di campionato contro il Monza, inoltre, è uscito dal campo un po’ acciaccato, Federico Di Marco, uomo fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico piacentino.

Milan, allarme rientrato per Calabria e Maignan

L’esterno sinistro nerazzurro è stato già costretto a saltare la trasferta di Manchester ed ora è a forte rischio anche in vista del derby della Madonnina. Inzaghi spera ovviamente di recuperarlo, ma se così non dovesse essere, punterà tutto su Carlos Augusto, alternativa di lusso all’interno della rosa interista.

In casa Milan, invece, sono usciti malconci ed infortunati, dalla sciagurata sfida di Champions contro il Liverpool, Mike Maignan e Davide Calabria. Il secondo ha ripreso normalmente ad allenarsi già dal giorno successivo alla sfida europea, mentre per il portiere francese l’allarme era altissimo dopo la sostituzione con Torriani avvenuta intorno al 50′.

Milan, solo una forte contusione per Maignan

Maignan si era già accasciato un paio di volte a terra durante il primo tempo, toccandosi anche il polpaccio in una delle due occasioni. Il francese, però, aveva stretto i denti ed era rimasto in campo. Almeno fino ad inizio secondo tempo, quando un calciatore avversario lo ha colpito in velocità, procurandogli un forte dolore che gli ha impedito di restare in campo.

Mike era uscito con la faccia coperta dalla maglietta e quasi in lacrime. Questo aveva fatto spaventare i tifosi del Milan, che però hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno scoperto che si trattasse soltanto di una forte contusione. Il francese, quindi, è ancora in dubbio per il derby, ma potrebbe recuperare e scendere tranquillamente in campo.