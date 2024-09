“Sei brutto e scarso” | Bremer a muso duro col compagno di spogliatoio: la reazione filmata dalle telecamere

Una schermaglia in casa Juventus vede coinvolto Bremer, le dure parole non lasciano indifferenti e stanno facendo il giro del web, spogliatoio diviso

La Juventus si lascia alle spalle due partite in cui non è riuscita a trovare la via della rete con una convincente vittoria al ritorno in Champions League. Ottima prova del reparto offensivo, con la prima marcatura nella massima competizione europea di Yildiz e di Nico Gonzalez. Buona la prestazione anche di Dusan Vlahovic che ha fornito un assist e giocato a supporto dei compagni di reparto. Thiago Motta pretende una maggiore incisività ma ci sarà tempo per trovare il giusto feeling con la porta.

L’unica pecca, seppur ininfluente, è la prima rete subita dopo quattro gare di campionate concluse con la porta inviolata per Michele Di Gregorio. Una disattenzione difensiva non ha permesso agli avversari di riaprire una gara che era già stata messa in cassaforte.

E così le buone indicazioni fornite dal reparto offensivo fanno tirare un sospiro di sollievo all’allenatore che si è sempre detto soddisfatto anche quando gli attaccanti non sono riusciti a scardinare le difese della Roma e dell’Empoli.

La squadra si è unita intorno al nuovo mister che ha rifondato l’organico con l’ausilio del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha investito molto nella campagna acquisti, sfruttando un tesoretto rilevante derivato dalla cessione di alcuni talenti del settore giovanile.

Bremer e Cambiaso, il video fa il giro del web, arrivano allo scontro

Un clima sereno anche in allenamento come si evince da un video che è stato pubblicato su X e che vede Andrea Cambiaso chiedere al compagno di squadra Gleison Bremer se la felpa che sta indossando lo aiuti a sembrare fisicamente più imponente, con la risposta di Locatelli che non si fa attendere e fa ridere tutti.

L’esterno ex Genoa è un vero e proprio jolly tattico per Motta che lo ha provato anche come esterno alto, nonchè come terzino. Locatelli sta ritrovando la giusta condizione in una posizione per lui più congeniale rispetto al ruolo in cui lo schierava Allegri.

“Bremer ma con questa felpa sembro più grosso o sono grosso, secondo me sono grosso”

Locatelli: scarso e brutto

“scarso e brutto, però sono più grosso” ANDREA CAMBIASO IO TI AMO 😭😭 pic.twitter.com/c84caGalDY — V ι 🐢 (@vvndrxlst) September 19, 2024

Bremer e Gatti, con loro non si passa, attaccanti avvisati

Bremer resta il perno del reparto arretrato bianconero e il posto da titolare non è mai stato messo in discussione nemmeno da Thiago Motta che ne ha subito apprezzato il temperamento e la forza fisica.

Insieme a lui si sta confermando ad alti livelli anche Federico Gatti che ha avuto pure l’onore di indossare la fascia da capitano.