Juve-Psv non doveva giocarsi | Ceferin, sfuggito un clamoroso dettaglio: Uefa nella bufera

Juventus-Psv Eindhoven non poteva giocarsi. Il dettaglio sfuggito, getta la Uefa del presidente Ceferin nella bufera.

Messe in archivio le partite di martedì 17 e mercoledì 18 settembre, la Champions League si prepara a mandare in scena oggi (giovedì 19 settembre), a partire dalle 18.45, la terza e ultima tranche di match della prima giornata della fase campionato.

Una fase, iniziata, come detto, due giorni fa, che ha visto fin qui protagoniste quattro delle cinque squadre italiane impegnate nella manifestazione. Quattro squadre, Juventus, Milan, Bologna e Inter le quali, in attesa di Atalanta-Arsenal in programma oggi alle 21.00, hanno già fatto il loro esordio nel nuovo format del massimo torneo continentale per club.

Un bilancio agrodolce, quello fatto registrare dalle quattro società del Bel Paese, con Inter e Bologna fermate sullo 0-0 rispettivamente da Manchester City e Shakhtar Donetsk, Milan sconfitto in casa dal Liverpool e Juventus unica trionfatrice grazie al 3-1 interno sul Psv Eindhoven di Peter Bosz.

Successo, quello ottenuto dagli uomini di Thiago Motta sulla formazione olandese, che ha generato nuovo entusiasmo dalle parti della Continassa. Entusiamo, ritrovato dopo i due pareggi a reti bianche contro Empoli e Roma, che i piemontesi dovranno necessariamente sfruttare sabato pomeriggio nel complicato match interno contro il lanciatissimo Napoli dell’ex, Antonio Conte.

Juventus, battere il Napoli per ritrovare continuità

Se le due vittorie di fila contro Como ed Hellas Verona avevano fatto vedere una Juventus precisa e cinica, capace di non lasciare spazi agli avversari, i successivi due pareggi per 0-0 contro Roma e Empoli hanno invece segnato un leggero passo indietro per la squadra di Thiago Motta la quale, pur dominando in entrambi i match, non è riuscita a trovare la via della rete nonostante le tantissime occasioni create.

Occasioni, che fortunatamente sono state trasformate in rete nella bella vittoria di martedì in Champions League contro il Psv, che Vlahovic e compagni saranno ovviamente chiamati a finalizzare anche nell’imminente big match di campionato contro il lanciatissimo Napoli di Antonio Conte, il quale, sabato alle 18.00, sarà ospite all’Allianz Stadium per la quinta giornata di Serie A.

Juventus-Psv non doveva giocarsi: alla Uefa di Ceferin è sfuggito un clamoroso dettaglio

Terminata con la vittoria per 3-1 della Juventus di Thiago Motta, la sfida tra Vecchia Signora e Psv Eindhoven non si sarebbe dovuta giocare. Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, il giornalista, Gigi Moncalvo, ha infatti sottolineato l’esistenza di uno scenario, sfuggito persino alla sempre attenta e precisa Uefa di Aleksander Ceferin, che avrebbe dovuto impedire la disputa del match.

Stando a quanto riferito, la società piemontese e quella olandese non si sarebbero dovute affrontare in campo poiché tra esse esiste un conflitto d’interessi legato all’acquisizione, circa un anno fa, del 15 per cento della Philips (società proprietaria del Psv) da parte della Exor di John Elkann. Un conflitto d’interessi abbastanza importante secondo Moncalvo, il quale ha quindi implicitamente criticato l’Uefa la quale, senza indagare, ha permesso a Juventus e Psv di affrontarsi sul prato dell’Allianz Stadium.