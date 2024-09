Ibrahimovic, scelto il bomber per gennaio: è il crack di questa Serie A | Pronta la numero 9

Il Milan potrebbe affidare la maglia che attualmente appartiene a Jovic ad un altro calciatore che sta facendo molto bene in Serie A.

Sono momenti, ore, giorni, settimane complicate e concitate in casa Milan. La sconfitta pesante in Champions League, a San Siro, contro il Liverpool ha gettato ancora più benzina sul fuoco all’interno di un ambiente in cui nulla sembra più andare per il verso giusto e diverse situazioni devono essere sistemate il più presto possibile.

Oltre alla questione allenatore, con Paulo Fonseca che sembra già ad un passo dall’esonero ed il derby contro l’Inter potrebbe sancire il suo definitivo allontanamento dal mondo Milan dopo appena sei partite stagionali, anche dal punto di vista societario e dirigenziale le cose non vanno per il verso giusto.

Zlatan Ibrahimovic, che nominalmente non fa parte della società Milan ed ufficialmente è Senior Advisor di RedBird, società gestita e diretta da Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, in realtà si è occupato di dirigere e fare le scelte più importanti di mercato, ha presieduto la maggior parte delle conferenze stampa fatte a Milanello e Casa Milan, fin qui, e si assume responsabilità ben precise.

Tutto ciò, però, insieme alle sue dichiarazioni abbastanza al di sopra delle righe, crea tanta confusione all’interno di un ambiente che è già una polveriera e che ora comincia a vedere anche i tifosi in subbuglio e sul piede di guerra. La situazione tra i dirigenti rossoneri, inoltre, non sembra essere delle più idilliache.

Milan, Jovic resta in uscita

Vedremo cosa succederà sulla questione allenatore e chi l’avrà vinta nel momento in cui, ormai quasi sicuramente, dovrà essere scelto il tecnico che si occuperà di rilanciare il Milan. Da lì in poi, quindi, si capirà anche chi è il principale artefice del mercato rossonero.

Un mercato chiuso con l’arrivo di Tammy Abraham dalla Roma che, insieme a Morata, compone il parco attaccanti del Milan. Una prima linea che, però, conta, almeno sulla carta, su Luka Jovic, attaccante serbo a cui è stata anche consegnata la maglia numero nove. A fine mercato, però, i dirigenti milanisti hanno cercato in tutti i modi una soluzione per lui che non è stata trovata.

Milan, occhi su Castellanos della Lazio

A gennaio si potrebbe ridiscutere una sua partenza ed in quel caso il Milan potrebbe rituffarsi sul mercato per acquistare un’altra punta. Sul taccuino di Zlatan Ibrahimovic, che di attaccanti qualcosa ne capisce, c’è l’attuale punta e bomber della Lazio, Valentin “El Taty” Castellanos. L’argentino ha cominciato la stagione alla grande con tre reti nelle prime quattro uscite stagionali.

Dopo un anno difficile, in cui ha vissuto all’ombra di Ciro Immobile e molti lo avevano già bollato come un acquisto sbagliato, Castellanos sta mostrando tutto il suo valore. Uno dei suoi tre gol stagionali, realizzati fin qui, è stato messo a segno proprio al Milan di Zlatan che ora sembra volerci provare con la Lazio per portare a Milanello “El Taty”.