Cardinale, decisione epocale: c’è la rescissione del contratto con effetto immediato | Addio Milan per sempre

Il proprietario del Milan non avrà più un contratto pesante che pesava enormemente sulle casse rossonere.

La situazione in casa Milan è sempre più tesa. Una stagione già cominciata molto male, continua ancora peggio ed ora è arrivata anche la prima mini contestazione dei tifosi che, al termine del match perso in Champions League contro il Liverpool, hanno perso la pazienza e fatto sentire la propria voce contro i giocatori.

Al momento tra Milanello e Casa Milan sembrano davvero saltati tutti gli schemi. La società non riesce più ad imbeccare la strada giusta, i dirigenti parlano poco o, quando lo fanno come nel caso di Zlatan Ibrahimovic, fanno scalpore e creano polveroni mediatici che in questi momenti si dovrebbero e potrebbero evitare.

Poi c’è il campo, un tecnico che continua a non dare un gioco ed un senso tattico alla propria squadra, un equilibrio mai visto in queste prime cinque uscite stagionali ed una fase difensiva da film horror. I calciatori sono spaesati ed anche i più forti tecnicamente non riescono ad incidere e spesso sono abbandonati a sé stessi.

La stagione del Milan, insomma, già a settembre sembra già ad un pericolo bivio. Come se non bastasse, poi, domenica sera arriva il derby di Milano, partita che negli ultimi anni è diventata un incubo per i tifosi rossoneri e che il Diavolo non riesce a non perdere addirittura da sei gare consecutive. L’Inter Campione d’Italia appare l’avversario peggiore per la squadra di Fonseca, al momento piccola, inconcludente ed impaurita.

Milan, Fonseca è già in bilico

La fiducia nei confronti di Paulo Fonseca, infine, sembra davvero essere arrivata al capolinea ed il derby della Madonnina potrebbe essere l’ultima partita del tecnico portoghese sulla panchina rossonera. Insomma, il destino dell’ex allenatore della Roma sembra già segnato e, secondo molti addetti ai lavori, i dirigenti hanno già pre allertato il sostituto.

C’è chi ha già fatto in passato, e continua a fare, il nome di Massimiliano Allegri, in quello che rappresenterebbe un clamoroso ritorno. Altri, invece, giurano che Ibrahimovic abbia avuto un colloquio con l’ex Borussia Dortmund, Terzic che a giugno scorso ha chiuso il suo rapporto con il club giallonero tedesco.

Milan, l’ex Pioli firma con l’Al Nassr

L’eventuale esonero di Fonseca, con la conseguente chiamata di un nuovo allenatore, inoltre, ora può essere facilitato da Stefano Pioli. L’ormai ex allenatore del Milan, infatti, è stato ufficializzato, nelle scorse ore, dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. Il club arabo ha scelto il tecnico parmense per sostituire Castro.

Pioli percepirà uno stipendio netto di 12 milioni di euro più bonus per i prossimi tre anni, ma soprattutto libera il Milan da una spesa complessiva di quasi 10 milioni di euro lordi. L’ex allenatore rossonero, infatti, era legato al club milanese fino al prossimo 30 giugno 2025 ed ora ovviamente quel contratto è stato stracciato.