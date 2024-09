Baroni, traballa la panchina della Lazio: un laziale d’acciaio come nuovo allenatore | Dato l’ultimatum

Il tecnico biancoceleste ha ben cominciato la stagione, ma l’ambiente continua ad essere scettico e questo potrebbe alla lunga pesare.

Le prime quattro partite di questa nuova stagione hanno dato segnali contrastanti, ma alla fine dei conti i sette punti conquistati possono essere considerati un bottino soddisfacente. La nuova Lazio è stata una delle squadre più divertenti di questo inizio di campionato e le sue partite hanno sempre visto più di due gol al termine dei 90′.

La rivoluzione estiva, sia dal punto di vista della rosa che della guida tecnica, cambiata ad inizio giugno dopo le dimissioni di Igor Tudor che hanno seguito quelle di Sarri arrivate nel marzo scorso, impedisce di vedere una squadra già fatta ed equilibrata ed il tecnico Marco Baroni sta cercando di trovare l’assetto giusto per fare bene.

La Lazio, anche se ha avuto un calendario non impossibile, ha dimostrato, con gli otto gol realizzati in queste prime quattro giornate, di avere una certa facilità ad arrivare in zona gol, ma allo stesso tempo, visti anche i sei gol subiti, di essere ancora abbastanza fragile e priva di equilibrio dietro.

Questa difficoltà in fase difensiva dipende anche dal 4231 molto offensivo che sta adottando l’ex tecnico di Lecce e Verona che, nelle ultime due partite, ha addirittura schierato altri due attaccanti puri, come Isaksen e Dia, a supporto di Castellanos ed in linea con Mattia Zaccagni, unico intoccabile sulla trequarti.

Lazio, continua la diffidenza dei tifosi

Bisognerà capire se, oltre alla facilità nell’andare a rete, la Lazio riuscirà a trovare anche un equilibrio in fase difensiva che potrebbe permetterle di puntare ad obiettivi importanti in questa stagione. Una prova importante, in questo senso, arriva già domenica prossima alle 12.30, quando i biancocelesti andranno a Firenze per affrontare la squadra viola.

Nel frattempo, però, l’ambiente continua ad essere scettico, sia in relazione alle scelte societarie ed in particolare circa l’operato del Presidente Claudio Lotito, sia in merito al nome del nuovo allenatore che non fu accolto benissimo al momento del suo arrivo, anche a causa di un curriculum ritenuto non da Lazio.

Lazio, Lulic potrebbe clamorosamente tornare

Questo alla lunga potrebbe diventare un fardello troppo pesante per Mister Baroni che pagherebbe con l’esonero le prime vere difficoltà o crisi stagionali. Un’idea per ripartire, soprattutto a stagione in corso e per traghettare la squadra alla prossima stagione, potrebbe essere quella di Senad Lulic, ex Capitano della Lazio che ha smesso di poco di giocare a calcio.

Lulic, in una recente intervista, ha detto di continuare a tifare Lazio e che accoglierebbe con piacere una chiamata della società per un suo ruolo all’interno. Quello dell’allenatore-traghettatore potrebbe essere una soluzione low cost e di cuore, che Lotito potrebbe adottare qualora le cose con Baroni dovessero precipitare in futuro.