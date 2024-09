“Annunciamo il nostro nuovo acquisto” | Gasperini, a gennaio un top player: costa 40 milioni

L’Atalanta si prepara a rinforzare il proprio attacco con un bomber da 40 milioni, in campo da gennaio con i bergamaschi di Gasperini

La prima in Champions League ha visto un Atalanta compatta e propositiva, in grado di mettere in difficoltà il blasonato Arsenal. Un pareggio a reti inviolate che sta stretto per i nerazzurri che recriminano per il rigore sbagliato da Mateo Retegui. L’attaccante, acquistato nella sessione estiva dal Genoa, si è fatto ipnotizzare il tiro dagli undici metri e ha sprecato un’altra ghiotta occasione per regalare un’altra notte magica ai suoi nuovi tifosi.

In campionato la punta azzurra ha già messo a referto quattro reti in altrettante partite, dimostrando di avere numeri importanti e di poter usufruire degli insegnamenti di mister Gian Piero Gasperini per aumentare il proprio score realizzativo e confermare la maglia della Nazionale.

Per superare il primo turno della nuova Champions servirà una maggiore incisività sotto porta ma Gasperini si è soddisfatto al termine della partita, sottolineando la voglia di vincere la gara di fronte a una squadra di grande livello e l’ottima tenuta della linea difensiva.

L’organico dei lombardi ha subito diverse modifiche con il mercato e l’allenatore sta cercando di dare la giusta quadra in campo ai nuovi arrivati, individuando chi è più meritevole di avere chance di titolarità.

Gasperini non vede l’ora di averlo a disposizione, un nuovo bomber per l’Atalanta a gennaio

Ad aiutare l’apporto offensivo dell’Atalanta ci penserà Gianluca Scamacca. Adesso fermo ai box per la rottura del legamento crociato sinistro e ha ripreso a calciare, dopo l’operazione di inizio agosto. Dai primi novembre dovrebbe riprendere la preparazione a Bergamo e la speranza è quello di rivederlo in campo a inizio 2025.

Se dovesse rientrare a gennaio si tratterebbe di fatto di un vero e proprio nuovo acquisto. Nel girone di ritorno dello scorso campionato ha avuto un rendimento sopra le aspettative e tutta la piazza si aspetta molto da lui.

Retegui si è subito imposto nell’attacco dell’Atalanta, vuole difendere il posto da titolare

La famiglia Percassi si è trovata costretta a correre ai ripari nel mercato estivo per sostituire il proprio terminale offensivo e la scelta è ricaduta sul suo comprimario in Nazionale, Retegui.

In questo inizio di campionato Mateo sta facendo ricredere chi era scettico al momento del suo annuncio come nuovo rinforzo dell’Atalanta.