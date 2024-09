Totti, la notizia è la peggiore possibile: addio sofferto e doloroso | Che la terra gli sia lieve

Per Francesco Totti è una settimana da dimenticare, arrivate due notizie che non avrebbe mai voluto sapere, tutto il popolo giallorosso si stringe intorno a lui

Francesco Totti era stato a suo malgrado profetico. Pochi giorni fa aveva ipotizzato la conclusione a breve della parentesi del suo ex compagno di squadra e caro amico Daniele De Rossi, sottolineando che la nuova proprietà della Roma non tenesse conto del legame di determinate personalità con il club, con un comportamento irrispettoso che ha colpito in primis l’ex capitano e bandiera per oltre vent’anni.

E così De Rossi è stato esonerato solo dopo quattro partite del nuovo campionato, vanificando l’ottimo percorso del girone di ritorno della stagione precedente. Una squadra che ha visto diversi cambiamenti a livello di organico, alcuni arrivati a Trigoria negli ultimi giorni di mercato e con il bisogno di tempo per integrarsi.

Ci si aspettava di più e invece De Rossi ha raccolto solo tre punti, siglando due reti e con un gioco poco scintillante. Un reparto offensivo che è stato rinforzato e con il capocannoniere della Liga Dovbyk che ha segnato a Genova senza però contribuire al primo successo stagionale che avrebbe salvato la panchina del mister.

Adesso spetterà a Ivan Juric valorizzare la rosa a disposizione e risalire la china in classifica, con l’obiettivo prefissato di qualificarsi in Champions League, competizione a cui i capitolini mancano ormai da troppo tempo.

Totti e i tifosi della Roma piangono la scomparsa di un volto storico del club

Il giorno prima dell’esonero Francesco Totti e tutti i tifosi della Roma hanno appreso la notizia della morte di Ernesto Alicicco, storico medico del club, che avrebbe compiuto il prossimo 7 novembre 90 anni.

23 anni nello staff dei giallorossi e una carriera come portiere conclusa tra le fila del Siena dove aveva avuto come compagno di squadra un altro compianto volto dei capitolini come Carlo Mazzone.

Ha visto debuttare Totti in giallorosso, di lui resterà un ricordo indelebile

La sua parentesi alla Roma era terminata l’anno dell’ultimo scudetto, con Francesco Totti come grande protagonista e che era già esploso da diverse stagione, conquistando la maglia da titolare in attacco.

Un’altra pagina indelebile della Roma da sfogliare in giorni di sconvolgimento dettati da questo improvviso cambio di panchina, una scelta molto criticata dai tifosi, anche a causa del forte legame che hanno sempre avuto nei confronti di De Rossi.