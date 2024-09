Scordati dell’Inter e fai le valigie | Inzaghi, bocciato dopo sole 4 partite: allontanato subito

Deve scordarsi dell’Inter. Dopo appena quattro partite di campionato, la società ha preso la sua decisione. Inzaghi l’ha saputo poco fa.

Raggiunto quasi all’ultimo respiro grazie alla prima rete in campionato di Denzel Dumfries, il pareggio per 1-1 sul campo del Monza di Alessandro Nesta ha frenato la corsa dell’Inter di Simone Inzaghi verso la vetta della classifica, occupata attualmente con nove punti dal Napoli di Antonio Conte.

Un Napoli che, vittorioso per 0-4 sul campo del Cagliari nelle scorse ore, ha scavalcato in un colpo solo, in attesa di Parma-Udinese in programma oggi (lunedì 16 settembre) alle 18.30, non solo i meneghini, ma anche la Juventus e il Torino, fermati sullo 0-0- rispettivamente da Empoli e Lecce.

Uno scivolamento in seconda posizione, quello di granata, bianconeri e nerazzurri dovuto, almeno per quanto riguarda questi ultimi, all’imminente, nonché complicatissimo primo appuntamento di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, che ha forse fatto leggermente abbassare l’asticella della concentrazione durante gara contro la formazione brianzola.

Nulla è ovviamente messo in discussione, d’altronde il Biscione ha appena un punto in meno del Napoli, ma la prestazione offerta contro Pessina e compagni è situazione, anche alla luce della presenza in campo di ben otto titolari su undici, sulla quale Inzaghi dovrà necessariamente fare delle analisi affinché simili cali di concentrazione non si verifichino in futuro.

Asllani e Frattesi, titolari dovunque, panchinari di lusso all’Inter

Fiori all’occhiello dell’ampia rosa dell’Inter, quest’anno impegnata in ben cinque competizioni, Kristjan Asllani e Davide Frattesi continuano a ricoprire agli occhi di Simone Inzaghi il ruolo di panchinari di lusso ai quali affidarsi a partita in corso o in caso di turnover.

Due elementi, titolarissimi con Albania e Italia e potenzialmente centrali nei piani di moltissime squadre, i quali faticano a ritagliarsi un ruolo di primo piano tra le file nerazzurre a causa delle ingombranti ma tuttora imprescindibili presenze di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Due giocatori, l’ex Milan e l’ex Cagliari, dei quali, agli occhi di Inzaghi, Asllani e Frattesi sono i naturali sostituti.

Inter, Asllani nel mirino del Paris Saint Germain: l’albanese può partire a gennaio

Centrale nei piani di Simone Inzaghi che però lo considera, come detto, vice Calhanoglu, Kristjan Asllani potrebbe lasciare l’Inter nel prossimo mese di gennaio per sbarcare in Ligue 1 e legarsi al Paris Saint Germain del presidente, Nasser Al-Khelaifi.

Stando infatti a quanto riportato nei giorni scorsi da fichajes.com, il centrocampista albanese sarebbe molto gradito al tecnico del club transalpino, Luis Enrique, il quale lo avrebbe espressamente richiesto anche alla luce della sua giovane età. Marotta valuta l’ex Empoli intorno ai 25 milioni di euro, cifra, questa, che, salvo dietrofront futuri, non dovrebbe rappresentare un grosso problema per le ricche casse della società parigina. All’apetura della sessione invernale di trattative manca ancora parecchio, ma Inter e Psg potrebbero incontrarsi a breve per discutere dell’affare. Vedremo cosa verrà fuori nelle prossime settimane.