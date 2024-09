Juric, c’è il primo epurato della squadra: tifosi devastati dal provvedimento | Mai più titolare

Il cambio di allenatore in casa Roma porterà anche qualche modifica nell’assetto tattico e la probabile esclusione di elementi importanti.

Una giornata che difficilmente qualcuno aveva immaginato di vivere e che invece è stata soltanto l’ennesima di questi ultimi anni confusi e pieni di contraddizioni. La società della Roma ha deciso di esonerare l’allenatore Daniele De Rossi dopo che, soltanto ad aprile scorso, aveva ufficializzato il nuovo contratto dalla durata di tre anni.

Eppure, dopo l’ottimo avvio ed il deludente finale di stagione scorso, questo nuovo campionato era cominciato malissimo ed il club giallorosso era riuscito a conquistare soltanto tre punti in quattro partite, frutto di tre pareggi, una sconfitta ed una vittoria che ormai manca da diversi mesi.

Non sapremo mai se qualcosa all’interno dello spogliatoio, o nei rapporti tra allenatore, società e dirigenza, si è rotto in queste ultime settimane, ma si può soltanto ipotizzare che la decisione sia stata presa per motivi prettamente tecnici.

L’unica cosa certa è che, dopo l’esonero di Mourinho del gennaio scorso, i Friedkin hanno deciso di sollevare dall’incarico anche l’ex Capitano e bandiera giallorossa. Al suo posto è stato chiamato Ivan Juric che cercherà di migliorare una situazione di classifica già deficitaria e far calmare una piazza che ormai ha i nervi a fior di pelle.

Roma, i tifosi scagliano la rabbia contro Capitan Pellegrini

Mercoledì 18 settembre a Trigoria è stata una giornata davvero concitata. I tifosi, molti di loro ancora scottati dall’esonero di José Mourinho, hanno voluto far sentire la propria voce ed hanno scaraventato la loro pesante rabbia contro i giocatori, inveendo su di loro all’arrivo delle auto all’ingresso del campo di allenamento.

I tifosi della Roma sono convinti che la colpa di quanto è successo e sta succedendo sia soprattutto dei calciatori ed hanno voluto ribadirlo con cori, striscioni e offese di tutti i tipi. Soprattutto l’auto del Capitano Lorenzo Pellegrini è stata invasa dai romanisti, che ora chiedono a gran voce a Juric di far giocare soltanto chi possiede gli “attributi”.

Da De Rossi a Juric, ecco cosa cambia

Una situazione infuocata e davvero difficile, con l’allenatore croato che si trova per la prima volta su una panchina di una grande squadra. Ora, toccherà a lui far dimenticare Mourinho e De Rossi e non sarà per nulla facile. Juric proseguirà il lavoro cominciato dall’ormai ex tecnico giallorosso sulla difesa a tre, ma probabilmente si schiererà con due trequartisti dietro la punta e non con il 352.

Un modulo ed un’impostazione tattica che potrebbe vedere il sacrificio di un centrocampista. Tra questi il candidato principale sarebbe molto probabilmente quel Lorenzo Pellegrini che sembra avere ormai rotto definitivamente con la piazza e che mal si adatterebbe al 3421 di ispirazione juriciana.