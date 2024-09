Inzaghi, prima epurazione totale dopo Monza: lui fuori dai convocati con effetto immediato | Il comunicato

Il pari di Monza è difficile da digerire per Inzaghi che prende subito provvedimenti, un giocatore non è stato convocato per il match di Champions

L’Inter aveva la grande occasione di salire da solo in testa alla classifica di Serie A nel posticipo domenicale della quarta giornata e invece è arrivato un deludente pareggio sul campo del Monza. I nerazzurri sono stati bloccati dalla compatta compagine guidata dall’ex Milan Alessandro Nesta, in grado di imbrigliare le folate dei campioni d’Italia in carica e di sfiorare il colpaccio dopo la rete del vantaggio siglata da Dani Mota.

L’Inter ha evitato la figuraccia con la rete nel finale di Denzel Dumfries che ha consentito alla squadra di Simone Inzaghi di mantenere l’imbattibilità, portandosi a quota 8 punti, frutto di due vittorie casalinghe e due pari in trasferta.

Una prestazione insufficiente con Inzaghi che ha fatto ricorso a un ampio turnover, schierando in campo dal primo minuto Carlos Augusto e De Vrij in difesa, Asslani e Frattesi in mezzo al campo e schierando come tridente offensivo nell’ultimo quarto d’ora Taremi, Arnautovic e Correa.

I cambi non hanno sortito l’effetto sperato e ci ha pensato l’esterno olandese a impedire la prima sconfitta stagionale all’U Power Stadium di Monza. Un passo falso che preoccupa il mister in attesa di una settimana che sarà molto importante e che culminerà nel derby con il Milan domenica.

Per il debutto in Champions League, Inzaghi decide di escludere un titolare

Ma prima della stracittadina milanese i nerazzurri saranno impegnati in Inghilterra per l’esordio in Champions League contro il Manchester City, un impegno molto complicato, ancora di più dopo un’esclusione di lusso.

Non sarà della partita, infatti, Federico Dimarco, acciaccato nei minuti finali di Monza. Inzaghi ha parlato di crampi e di un affaticamento muscolare nel post partita ma è difficile che il giocatore riesca a riprendersi in tempo. Nelle prossime ore saranno valutate le sue condizioni e capiremo se riuscirà a prendere parte all’ultimo allenamento di rifinitura.

Dimarco deludente a Monza, ora rischia di stare fuori per due match importanti

Dimarco è stato grande protagonista con la maglia dell’Italia nei due match vinti in Nations League, con una pregevole rete siglata alla Francia.

Gli impegni ravvicinati hanno inficiato sulla sua tenuta fisica e questo giustifica, in parte, la prestazione non all’altezza fornita a Monza.