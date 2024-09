Ibra conquistato al 100%: sarà lui il prossimo attaccante del Milan | Prenotata la numero 9 e dimenticato Zirkzee

Per il Milan del futuro Ibrahimovic torna a bussare alle porte del Bologna, dopo il mancato colpo Zirkzee ora nel mirino un altro talento degli emiliani

Dopo la prima vittoria stagionale contro il Venezia, il clima in casa Milan si è rasserenato. Tre punti che danno ossigeno in classifica e ulteriore segnale positivo proveniente dalla retroguardia che non ha subito goal. I problemi restano e Paulo Fonseca deve ancora prendere le redini dello spogliatoio, con alcuni attriti che si sono già intravisti e che possono portare a dei mal di pancia difficili da gestire.

Il mercato ha visto l’arrivo di diversi innesti di qualità, con la dirigenza che ha completato tutti i tasselli mancanti nell’organico. In difesa la fascia è stata migliorata con l’ingaggio di Emerson Royal mentre davanti a Maignan sarà prezioso l’apporto del centrale Pavlovic.

In mezzo al campo l’aggressività e il recupero dei palloni è affidata a Fofana, approdato in Italia dopo oltre due mesi di serrate trattative con il Monaco, mentre in attacco al posto del partente Giroud, la dirigenza ha scelto di mettere sotto contratto due punte complementari tra di loro.

Prima è arrivato Alvaro Morata, neo campione d’Europa con la Spagna da capitano, e nelle ultime ore della sessione estiva Tammy Abraham dalla Roma. Due giocatori d’esperienza internazionale che potranno dare un importante contributo nelle partite più delicate

Il Milan ha messo nel mirino il nuovo gioiello del Bologna

L’obiettivo iniziale per rinforzare il reparto offensivo era però Joshua Zirkzee che si è trasferito al Manchester United. Zlatan Ibrahimovic potrebbe tentare di portare al Milan un altro talento del Bologna come Castro, giovane argentino protagonista nella rimonta degli emiliani che è valsa un punto a Como.

Sua la rete che ha accorciato le distanze nella ripresa, prima del pari definitivo messo a segno da Iling Junior nei minuti di recupero. Vincenzo Italiano lo ha schierato da titolare nell’ultimo turno di campionato e lui ha ripagato la fiducia con un’ottima prestazione.

L’inizio di stagione del Bologna è al di sotto delle aspettative

Il Bologna ha iniziato con difficoltà la nuova stagione. Il cambio di panchina e i tanti volti nuovi hanno reso più complicato l’obiettivo di ripartire con la stessa media punti dello scorso campionato, concluso con il quinto posto e una storica qualificazione in Champions League.

La dirigenza resta fiduciosa di poter trovare presto una quadra e cominciare a inanellare un filotto di risultati positivi per portarsi nella metà sinistra della classifica.