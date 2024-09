“Er sord out” | L’idolo dei tifosi della Lazio sfotte la Roma per l’esonero di De Rossi: la reazione

La notizia dell’esonero di Daniele De Rossi dalla guida della Roma ha fatto il giro del web, un ex giocatore della Lazio prende in giro la squadra rivale

Daniele De Rossi non è più l’allenatore della Roma. La notizia ha sconvolto tutto l’ambiente giallorosso e ha stupito tutti gli appassionati di calcio. Una decisione improvvisa da parte dei Friedkin che hanno preferito cambiare guida tecnica dopo un inizio di campionato molto negativo, con tre punti conquistati nelle prime quattro partite. L’ex capitano paga la mancata vittoria sul campo del Genoa, sfumata nel recupero.

La scelta del sostituto è ricaduta su Ivan Juric che ritorna in A dopo aver guidato il Torino a un passo dalla qualificazione in Conference League la scorsa stagione dopo un ottimo girone di ritorno. Un nome che non fa impazzire la piazza ma a parlare sarà il campo.

De Rossi è quindi il primo esonerato di questa Serie A. La sua parentesi in panchina è durata solo nove mesi dato che era subentrato a metà gennaio al posto di Josè Mourinho, con un bilancio più che positivo che era valso lui il rinnovo di contratto.

La campagna acquisti allestita dal direttore sportivo Florent Ghisolfi aveva tenuto conto delle indicazioni tattiche del mister e, dopo solo un mese dall’inizio del campionato, ora è già tempo di voltare pagina, con il rischio di vanificare i cospicui investimenti fatti.

Un ex bomber della Lazio ironizza sull’esonero di De Rossi

L’annuncio dell’esonero di De Rossi ha fatto il giro del web con molti commenti di disapprovazione nei confronti della proprietà americana dei Friedkin. C’è anche chi ha reagito con ironia, come nel caso di Felipe Caicedo.

L’ex attaccante della Lazio, decisivo in un derby della Capitale con una sua rete, ha commentato sul suo profilo X con un “Er sord out” e questo fatto non ha lasciato indifferenti né i tifosi della sua ex squadra che i rivali storici.

Er sord out https://t.co/jUZm52otzI — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) September 18, 2024

De Rossi e il suo addio dalla Roma, i tifosi non ci stanno

De Rossi ha rappresentato molto per la Roma e il suo ritorno nelle vesti di allenatore aveva riportato entusiasmo in una piazza affranta dal rendimento di Mourinho. Nessuno si aspettava il licenziamento, malgrado la media punti al di sotto delle aspettative.

Adesso fiducia a Juric, chiamato a dare una scossa allo spogliatoio e a centrare subito la vittoria nel match di domenica all’Olimpico contro l’Udinese.