Altro che Kean | Pradè accontenta Palladino: pescato tra gli svincolati mister 20 gol a stagione

Moise Kean rischia il posto. La Fiorentina è pronta a pescare tra gli svincolati un bomber da 20 gol a stagione. Pradè è al lavoro.

Uscita sconfitta per 3-2 dal match esterno di domenica pomeriggio contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Fiorentina di Raffaele Palladino fa putroppo i conti una situazione di classifica non particolarmente felice che la vede attualmente al quattordicesimo posto con appena tre punti conquistati dopo le prime quattro partite di campionato.

Quattro partite, per un totale di 12 punti a disposizione, in cui la Viola non si è mai avvicinata all’ottenimento dell’intera posta in palio, sfuggita, per certi versi clamorosamente, soprattutto nei primi due match della stagione contro le neopromosse Parma e Venezia.

Due sfide, quelle contro ducali e lagunari, le quali, considerate inizialmente alla portata del club gigliato, hanno invece fatto vedere una squadra molto imprecisa e ancora alla ricerca della sua stabilità che contro il Monza, nel successivo incontro interno della terza giornata, è riuscita a evitare solo all’ultimo respiro la prima sconfitta stagionale.

Prima sconfitta stagionale che, a ogni modo, è giunta domenica pomeriggio al Gewiss Stadium di Bergamo contro la Dea del presidente Percassi in una gara in cui Biraghi e compagni, dopo esser passati per ben due volte in vantaggio con Martinez prima e Kean poi, non sono stati in grado di ribaltare, nel secondo tempo, il sorpasso atalantino firmato da Lookman alla fine della prima frazione. Una sconfitta pesante, la prima in stagione per la Fiorentina, la quale sarà chiamata a rialzare immediatamente la testa a partire dall’appuntamento casalingo di domenica alle 12.30 contro la Lazio di Marco Baroni.

Kean, che inizio con la Fiorentina: quattro gol in sei partite per l’ex attaccante della Juventus

Legatosi ufficialmente alla Fiorentina lo scorso 9 luglio, dopo tre stagioni non particolarmente brillanti tra le file della Juventus, Moise Kean è senza alcun’ombra di dubbio una delle sorprese positive di questo primo scorcio di stagione del club viola.

Autore già di quattro gol (due in Serie A e due in Conference League) nelle prime sei partite della stagione (quattro di campionato e due di coppa), il classe 2000 pare infatti essersi ambientato più che bene in riva all’Arno. Titolare fisso fin qui nelle scelte di Raffaele Palladino, l’ex Juve è chiaramente una delle punte di diamante del gruppo gigliato il quale, anche grazie ai suoi gol, sarà chiamato a risalire subito la classifica per non rischiare di dire addio anzitempo alla lotta per un posizionamento europeo.

Fiorentina, ipotesi Ben Yedder: l’ex bomber del Monaco è attualmente svincolato

Se da un lato c’è un calciomercato, quello estivo, chiuso ormai da diverse settimane, dall’altro ce n’è un altro, quello degli svincolati, al quale le società possono ancora fare riferimento, fino al prossimo 12 dicembre, per puntellare le proprie rose.

Una data, quella appena indicata, entro la quale anche le squadre italiane, ovviamente, potrebbero inserire in gruppo elementi tuttora senza contratto in grado di dire tuttora la loro ad alti livelli. Elementi come il 34enne bomber francese, Wissam Ben Yedder che, rimasto svincolato dopo aver vestito la maglia del Monaco nelle ultime cinque stagioni (per lui 118 gol in 201 presenze complessive), potrebbe far molto comodo a una società come la Fiorentina del presidente, Rocco Commisso, la quale, con sole due punte di ruolo a disposizione (Kean e Beltran), non farebbe certo cosa sbagliata a portarlo in riva all’Arno nelle prossime settimane.