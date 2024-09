Thauvin non farà come Di Natale: è arrivata la chiamata della big | Da gennaio giocherà la Champions

L’ottimo rendimento di Thauvin non ha lasciato indifferenti i top club italiani, il francese può lasciare l’Udinese già a gennaio

L’Udinese è da sola in testa alla classifica di Serie A. 10 punti in 4 partite per i friulani che guardano tutti dall’alto. Dopo aver conquistato la salvezza nei minuti finali dello scorso campionato, i bianconeri hanno affidato la gestione della squadra a Runjaic, una scommessa che si sta dimostrando azzeccata. Grande merito al nuovo allenatore che sta valorizzando l’organico a disposizione, in gran parte lo stesso della passata stagione.

Una difesa arcigna, con Bijol come leader della retroguardia e con Okoye che da qualche mese è il nuovo portiere, in grado di dare garanzia a tutto il reparto con le sue parate. Ma è l’attacco a essere migliorato nella sua incisività e la trasferta di Parma lo ha dimostrato.

Ancora a rete Lorenzo Lucca che punta alla doppia cifra e a conquistare in pianta stabile la Nazionale italiana, in un ruolo, quello del numero 9, in cui manca un profilo che sappia essere decisivo e continuo nel suo rendimento.

Ma il top player dell’Udinese è Florian Thauvin, decisivo a Parma con una doppietta che ha consentito ai friulani di rimontare il risultato e balzare così in testa alla classifica. Il francese è già al terzo centro stagionale e insieme a un assist fornito è entrato quasi in tutti i goal della sua squadra.

Thauvin è il leader dell’Udinese ma il suo futuro potrebbe essere altrove

Thauvin è arrivato in Italia dopo alcune stagioni sottotono ed è tornato ai livelli del Marsiglia. La sua carriera potrebbe, però, non finire nella città friulana, come è capitato con Antonio Di Natale, diventato idolo dei tifosi bianconeri.

Il fantasista transalpino potrebbe, infatti, lasciare già a gennaio l’Udinese ed accasarsi all’Atalanta, stesso percorso compiuto dal suo ex compagno di squadra Lazar Samardzic. Se questa suggestione di mercato dovesse verificarsi, Thauvin avrebbe l’occasione di giocare di nuovo in Champions League.

L’Udinese non vuole accontentarsi, proverà a vincere anche a Roma

Intanto l’Udinese si gode il momento e non ha intenzione di smettere di sognare. La prossima sarà un’altra trasferta complicata, allo stadio Olimpico contro una Roma che è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

I friulani cercheranno di sfruttare l’entusiasmo per mettere in difficoltà i giallorossi e bloccare le folate offensive di un attacco che ancora sta facendo fatica a ingranare,