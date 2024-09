Sky, mazzata tremenda: persa anche la Champions League | Già da oggi non sarà possibile vedere la partita

La piattaforma satellitare non potrà far vedere la partita della nuova competizione più importante per club.

La nuova stagione calcistica è cominciata ormai da circa un mese e con lei si sono anche riaperte le polemiche sui costi troppo alti che un utente deve corrispondere per poter assicurarsi la visione di tutti i match della propria squadra del cuore, o semplicemente delle competizioni più importanti.

DAZN trasmette il campionato di Serie A e Serie B, oltre che la Liga spagnola, ed ha ancora una volta alzato i prezzi per avere i pacchetti completi e poter vedere tutte le partite a disposizione sulla piattaforma in streaming. Sky si è assicurata gran parte della Champions League, Europa e Conference League, oltre a Premier League e Bundesliga.

Per riuscire a vedere tutta la nuova Champions League nella sua completezza, però, è necessario anche possedere un abbonamento ad Amazon Prime, altra piattaforma in streaming che si è affacciata al mondo del calcio negli ultimi anni.

L’offerta di calcio in chiaro e disponibile per tutti si riduce sempre più e permette di vedere soltanto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana sui canali Mediaset, una partita a turno di Champions League, anche se non di squadre italiane, su Tv8, che trasmetterà anche una partita di Europa League (o Conference League) delle italiane a turno, e le partite della Nazionale italiana sulla Rai.

Dove vedere il calcio in tv in questa stagione

Insomma, poco o niente, soprattutto per quel che riguarda le squadre italiane più importanti e più seguite che giocano anche la Champions League. Per vedere tutto, quindi, bisognerà avere in totale tre abbonamenti e pagare una cifra molto alta.

Sky, del resto, dà la possibilità di vedere soltanto tre partite a turno di Serie A e questo condiziona molto la sua offerta calcistica. Il piatto forte della piattaforma satellitare di Murdoch, almeno per quel che riguarda gli appassionati di calcio, quindi, è senza dubbio la nuova Champions League, con 185 delle 203 gare totali della competizione trasmesse in diretta ed in esclusiva.

Champions su Prime, si comincia con City-Inter

Ogni mercoledì sera, però, la partita più importante che vedrà impegnata una squadra italiana, sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime che conferma quest’offerta ai suoi abbonati. 18 partite, partendo dal primo turno fino ad arrivare all’atto finale, ma fino alle semifinali in esclusiva, su 203.

Il primo match marchiato Prime sarà Manchester City-Inter, una riedizione della finalissima di due stagioni fa. La gara sarà trasmessa con la telecronaca di Sandro Piccinini, storico telecronista delle notti di Champions, ed il commento tecnico di Massimo Ambrosini.