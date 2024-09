Piero Ausilio, scattato il premio di produzione dopo Monza: accontentato il tesserato | Anche senza vittoria

Arrivano buone notizie per un tesserato nerazzurro dopo la partita poco positiva disputata in Brianza da parte della squadra.

La più grande sorpresa della quarta giornata del campionato di Serie A, molto probabilmente, è rappresentata dal pareggio che i Campioni d’Italia dell’Inter hanno ottenuto in casa del Monza, in una partita in cui molti si aspettavano una netta vittoria da parte dei nerazzurri.

Ed invece, dopo aver sprecato un paio di occasioni nei primi 20′, soprattutto con Lautaro Martinez e Davide Frattesi, l’Inter non ha più trovato le chiavi per scardinare l’attenta difesa della squadra brianzola che, mettendo ordine, impegno e grinta in campo, è riuscita a limitare gli attacchi interisti.

Anzi. Poco dopo l’80’, la squadra allenata da Alessandro Nesta è passata addirittura in vantaggio, grazie ad un gran gol di testa di Dany Mota che ha anticipato e sovrastato il ben più esperto Benjamin Pavard. L’Inter è riuscita a reagire, ma comunque non è andata oltre al pareggio, conquistato grazie ad un gol di Dumfries all’88’.

Il pareggio, unito ad una prova davvero poco convincente ed in generale in cui i nerazzurri hanno giocato a ritmi molto bassi, ha evidenziato come ci sono un paio di giocatori che, nonostante la profondità della rosa e la qualità delle alternative a disposizione di Inzaghi, probabilmente sono meno sostituibili di altri. Parliamo di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella che domenica sera sono stati tenuti a riposo per l’intera partita dal tecnico piacentino.

Inter, Asllani non è ancora Calha

Inzaghi dovrà gestire le forze di un gruppo che sarà chiamato a giocare ogni tre giorni da qui a giugno, ed oltre, ma probabilmente l’assenza in contemporanea di Calhanoglu e Barella è davvero troppo penalizzante per la squadra perché priva l’Inter di due fonti di gioco primarie, anche se molto diverse tra di loro.

I loro sostituti, Frattesi e Asllani, non sono stati i peggiori in campo e si sono guadagnati almeno la sufficienza, ma è chiaro che, soprattutto il centrocampista albanese, ancora non riesce ad incidere in campo quanto al suo collega turco.

Inter, ufficiale il rinnovo di Asllani

L’Inter, però, crede molto su Asllani e, dopo aver investito oltre quindici milioni di euro due estati fa per acquistarlo dall’Empoli, ha appena comunicato il suo rinnovo di un contratto che ora lo lega al club nerazzurro fino al giugno 2028.

L’ufficialità, del prolungamento del contratto del classe 2022, è arrivato con un post su Instagram che recita così: “FC Internazionale Milano è felice di annunciare il prolungamento del contratto di Kristjan Asllani fino al 30 giugno 2028. Il talento classe 2002 continuerà a scrivere la sua storia con la maglia nerazzurra. Forza Kristjan!”