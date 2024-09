Mister guarda un po’ chi ti ho preso | Fabiani sorprende Baroni: pescato tra gli svincolati un top dell’attacco

Fabiani regala a Baroni un top attaccante. Il direttore sportivo della Lazio lo ha pescato dagli svincolati. In arrivo a Formello.

Messa in archivio la seconda vittoria in campionato, ottenuta lunedì sera all’Olimpico contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, la Lazio di Marco Baroni si gode qualche ora di riposo prima di tornare al lavoro sui campi di Formello in vista del complicato match esterno di domenica alle 12.30 contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Sfida, quella dell’Artemio Franchi valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A, alla quale i biancocelesti giungeranno con l’ovvio scopo di centrare il secondo successo di fila, il terzo stagionale dopo quello conquistato contro il Venezia alla prima giornata, che potrebbe valere, con le giuste combinazioni, l’entrata in zona Champions League.

Manifestazione, quest’ultima, nella quale i capitolini puntano chiaramente a tornare dopo il settimo posto dello scorso campionato che è valso comunque l’accesso a quell’Europa League nella quale Zaccagni e compagni esordiranno il prossimo 25 settembre andando a far visita alla Dinamo Kiev di Oleksandr Shovkovskyi.

Appuntamento, quello contro il gruppo biancoblù in programma al Volksparkstadion di Amburgo, che per la Lazio segnerà l’inizio di un percorso europeo sulla carta sicuramente complicato che la porterà ad affrontare, dopo gli ucraini, Nizza, Twente, Porto, Ludogorets, Ajax, Real Sociedad e Braga.

Lazio, Baroni si gode Castellanos: tre gol in quattro partite per il bomber argentino

Arrivato lo scorso anno a titolo definitivo dal New York City, che nella stagione 2022-2023 lo aveva prestato al Girona, Valentin Castellanos si sta meritatamente guadagnando a suon di gol e ottime prestazioni un ruolo centrale nella nuova Lazio di Marco Baroni.

Rimasta orfana di Ciro Immobile, ceduto ufficialmente al Besiktas lo scorso 13 luglio, la società biancoceleste ha infatti deciso di affidare, non senza dubbi iniziali, il ruolo di attaccante titolare proprio al bomber argentino che, accettata la responsabilità, ha fin qui ripagato la fiducia del club mettendo a referto già tre gol nelle prime quattro partite di campionato. Un bottino di tutto rispetto, questo, per un giocatore che ha anche esordito con l’Argentina lo scorso 5 settembre, che forse aiuterà i tifosi capitolini a togliergli di dosso quel velo di scetticismo che ancora lo avvolge.

Lazio, ipotesi Choupo-Moting: il bomber camerunense è attualmente svincolato

Rimasto senza squadra dopo la fine dell’ultimo contratto che dal 2020 allo scorso 30 giugno lo aveva legato al Bayern Monaco, Eric Maxim Choupo-Moting è alla ricerca di un nuovo club nel quale rilanciarsi e magari concludere la carriera.

A 35 anni compiuti, l’ex attaccante di Schalke 04 e Paris Saint Germain, si avvia infatti verso la conclusione di un percorso professionale ricco di successi che l’ha visto protagonista soprattutto in Francia e Germania con le maglie di Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Un percorso, condito dalla vittoria di ben 12 titoli, che potrebbe concludersi, perché no, tra le file della Lazio la quale, con i soli Castellanos e Dia a disposizione nel ruolo di punta centrale, potrebbe farci un pensierino anche alla luce dei tanti impegni che l’attendono nelle prossime settimane.