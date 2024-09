Marottata in arrivo: prende Manè da gennaio e lo mette al centro dell’attacco | Ecco il sacrificato

Mossa di mercato a sorpresa di Marotta, per gennaio all’Inter potrebbe arrivare Manè, il suo arrivo implica un’uscita, ecco chi è con le valigie in mano

L’Inter è reduce dal passo falso di Monza e cercherà di rifarsi nel derby di domenica, cercando di conquistare la settima vittoria consecutiva contro i cugini del Milan. I nerazzurri hanno mostrato non poche difficoltà al rientro dalla sosta per i match delle Nazionali e in Brianza hanno rischiato di perdere, salvati nei minuti finali dalla rete di Dumfries.

Le seconde linee, schierate da Inzaghi, non hanno brillato e non hanno sfruttato l’occasione concessa loro dal mister. Nella ripresa il reparto offensivo è stato rinnovato, con la coppia di centravanti titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram che è stata sostituita.

Per cercare di portare a casa i tre punti, Inzaghi ha cambiato modulo e inserito un tridente composto da Mehdi Taremi, da Marko Arnautovic e da Joaquin Correa ma l’incisività sotto porta è stata insufficiente.

In una stagione che sarà densa di gare ravvicinate da affrontare, l’apporto dei subentranti sarà fondamentale per cercare di fare il bis in Italia e di andare il più avanti possibile in Champions League.

Per tesserare Mané l’Inter pensa di cedere un esubero, a gennaio lascerà i nerazzurri

Joaquin Correa è rimasto dopo che l’argentino ha rifiutato diverse destinazioni e accettando un ruolo da comprimario. Potrebbe però lasciare l’Inter nella finestra di mercato invernale. A gennaio il direttore sportivo Beppe Marotta pensa di inserire in rosa il giovane centrale Filippo Manè, classe 2005 e in forza all’Under 19 del Borussia Dortmund.

In Germania è considerato tra i migliori talenti delle giovanili tedesche, abile nell’impostare l’azione e con un ottimo senso della posizione. L’Inter starebbe pensando di prelevarlo e poi di farlo crescere in prestito.

Il colpo Manè conferma la nuova strategia della dirigenza interista

Questa possibile operazione in entrata testimonia la volontà della nuova proprietà americana degli Oaktree di progettare il futuro del club, con innesti di prospettiva. Nella sessione estiva sono arrivati Josep Martinez e Tomas Palacios, destinati ad essere protagonisti in nerazzurro dopo una fase di adattamento.

Un cambio di rotta rispetto al modus operandi delle precedenti campagne acquisti, con Marotta che aveva puntato su profili d’esperienza, parametri zero o esuberi di top club europei in cerca di rilancio.