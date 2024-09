Giuntoli, ennesima spesa nel market di fiducia | Preso un jolly di fascia per Motta: in rosa da gennaio

Cristiano Giuntoli regala a Thiago Motta un jolly di fascia. Preso nel market di fiducia, arriverà alla Juventus nel mese di gennaio.

Fermata sullo 0-0 dall’Empoli di Roberto D’Aversa nell’anticipo pomeridiano di sabato scorso, la Juventus di Thiago Motta si prepara all’esordio in Champions League contro gli olandesi del Psv Eindhoven in occasione della prima giornata della fase campionato in programma oggi (martedì 17 settembre) alle 18.45 all’Allianz Stadium.

Appuntamento, quello contro la formazione olandese guidata da Peter Bosz, che la Vecchia Signora sarà chiamata ovviamente a portare a casa non solo per iniziare col piede giusto il proprio cammino nella competizione, ma anche per ritrovare entusiasmo dopo i due pareggi consecutivi per 0-0 rimediati in campionato contro il poc’anzi menzionato Empoli e la Roma di Daniele De Rossi.

Due nulla di fatto, quelli ottenuti contro toscani e capitolini, che hanno leggermente rallentato la corsa al primo posto dei bianconeri i quali, dopo le prime quattro partite della stagione, occupano, con otto punti, la terza posizione in classifica a due lunghezze di distanza dalla vetta, ora come ora in mano al sorprendente Udinese di Kosta Runjaic.

Una formazione, quella friulana, che Vlahovic e compagni proveranno ovviamente a scavalcare sabato pomeriggio grazie a una vittoria nel difficilissmo impegno interno contro il lanciatissimo di Napoli di Antonio Conte, il quale giungerà a Torino con il chiaro intento di mettere in cassaforte la quarta affermazione consecutiva dopo quelle su Bologna, Parma e Cagliari.

Giuntoli bussa di nuovo alla porta del Lille: dopo Weah e Djalò, la Juve punta un altro gioiello dei mastini

Sebbene il calcimercato abbia chiuso i battenti a fine agosto, molte società continuano a lavorare in sede di calciomercato visionando elementi che potrebbero essere ingaggiati nella prossima sessione invernale di trattative che scaterrà il prossimo 2 gennaio.

Una sessione di trattative, quella il cui termine è fissato al successivo 2 febbraio, nel corso della quale potrebbe essere molto attiva la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, la quale, secondo indiscrezioni dell’ultim’ora, potrebbe tornare a bussare alla porte del Lille per prelevare, dopo Timothy Weah e Tiago Djalò, un jolly di fascia destra che farebbe sicuramente molto comodo a Thiago Motta.

Juventus, Giuntoli punta Tiago Santos del Lille: il portoghese può arrivare a gennaio

Se da un lato c’è una squadra pronta a scendere in campo contro il Psv Eindhoven in occasione del primo impegno della fase campionato di Champions League, dall’altro c’è una dirigenza che, nella figura di Cristiano Giuntoli, continua a lavorare in sede di calciomercato per rendere ancora più competitiva la rosa della Juventus di Thiago Motta.

Una rosa, quella bianconera, che, rinforzata massicciamente nel corso dell’estate, potrebbe essere ampliata ulteriormente nei prossimi mesi con l’ingaggio dal Lille del jolly di fascia destra, Tiago Santos. Stando infatti a quanto riferito da fichajes.net, la Vecchia Signora starebbe seriamente valutando l’acquisto del classe 2002 che, rappresentato come Francisco Conceicao dall’agente, Jorge Mendes, potrebbe sbarcare a Torino nel prossimo mese di gennaio. Al momento è ovviamente ancora presto per tracciare scenari, ma nelle prossime settimane dovremmo sicuramente saperne di più.