Fuori dai piani dopo la figuraccia europea | Ibrahimovic lo ha silurato: è finita qui l’avventura rossonera

Per Ibrahimovic il giocatore non è più nei piani del Milan. La figuraccia in Champions è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Se la reboante vittoria interna per 4-0 conquistata sabato sera contro il Venezia di Eusebio Di Francesco aveva piacevolmente riacceso gli animi in casa Milan dopo un avvio di stagione non proprio esaltante, la sconfitta casalinga per 1-3 rimediata martedì sera contro il Liverpool nella prima giornata della fase campionato di Champions League li ha purtroppo immediatamente rispenti.

Passati inizialmente in vantaggio grazie a una rete di Pulisic, tre gol in cinque partite per lui, i rossoneri non sono stati in grado di amministrare una gara che, in seguito al gol dello statunitense, ha visto in campo praticamente solo i Reds di Arne Slot.

Capaci di ribaltare lo svantaggio già nel primo tempo grazie alle marcature di Konaté prima e van Dijk poi, gli inglesi hanno messo il sigillo definitivo alla partita grazie al gol dell’1-3 realizzato al 22′ del secondo tempo dall’ungherese Szoboszlai lesto a correggere in rete, a ridosso dell’area piccola, un assist dalla sinistra di Gakpo.

Una mazzata tremenda, quella incassata dal Diavolo nella sua prima uscita europea, che i tifosi sperano venga messa immediatamente nel dimenticatoio per affrontare con il giusto spirito l’imminente 240esimo Derby della Madonnina contro l’Inter in programma domenica alle 20.45.

Milan, Maignan in dubbio per il derby contro l’Inter: condizioni da valutare

Uscito al 6′ della seconda frazione della sfida persa per 1-3 contro il Liverpool a causa di uno sfortunato scontro con Tomori, Mike Maignan tiene in apprensione il Milan in vista dell’imminente Derby della Madonnina di domenica sera contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Sfida, quella contro i rivali cittadini, per la quale l’estremo difensore francese, le cui condizioni verranno analizzate nelle prossime ore, potrebbe lasciare nuovamente il posto al 19enne Lorenzo Torriani il quale, dopo l’esordio in Champions League contro i Reds, potrebbe debuttare anche in Serie A in quella che, senza alcun’ombra di dubbio, è la sfida più sentita dal tifo rossonero.

Milan, in standby il rinnovo di Maignan: preoccupano i troppi infortuni

Legatosi al Milan nell’estate 2021 per prendere il posto del partente Gianluigi Donnarumma, Mike Maignan non ha fin qui sicuramente tradito le aspettative di tifosi e addetti ai lavori, i quali hanno sempre mostrato fiducia e apprezzamento nei suoi confronti. Un portiere sicuro e affidabile, l’ex Lille, che, divenuto inamovibile nella Francia anche grazie alla titolarità nel Milan, ha purtroppo però fatto registrare, nel corso di questi tre anni all’ombra della Madonnina, una serie non trascurabile di infortuni che lo ha tenuto fermo ai box per svariato tempo.

Infortuni (quello contro il Liverpool è il decimo rimediato dal clase ’95 da quando è arrivato a Milano), che hanno iniziato a far storcere un po’ il naso alla società che, sebbene felice di avere in rosa un elemento di livello internazionale come l’estremo difensore transalpino, avrebbe allo stesso tempo iniziato a rallentare le procedure relative al rinnovo fino al 2028 proprio a causa delle sue condizioni fisiche non sempre ottimali. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, i vari guai fisici del 29enne rossonero potrebbero influenzare e non poco le decisioni future del club relative al rinnovo del suo contratto che, attualmente in scadenza nel 2026, potrebbe non essere più prolungato fino al 2028, con ingaggio che, contestualmente, da poco meno di tre milioni non dovrebbe passare a sei e e mezzo.