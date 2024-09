Sei reintegrato in rosa | De Laurentiis torna per la prima volta sui suoi passi: tolto dal mercato con urgenza

Il Presidente azzurro, di concerto con Antonio Conte, ha deciso di dare una chance ad un calciatore che sembrava vicino all’addio.

Chiunque conosca Aurelio De Laurentiis e sa quanto possa accentrare il potere decisionale esclusivamente sulla sua persona e sulla sua figura da Presidente del Napoli, sa anche che è davvero molto difficile che qualcosa non passi sotto il suo benestare o la sua benedizione.

In passato questo modo di agire lo ha portato ad avere dissidi con diversi allenatore, calciatori, ma soprattutto con la piazza che spesso non ha apprezzato i suoi metodi e le sue decisioni insindacabili. All’inizio della scorsa stagione, dopo la splendida vittoria del terzo Scudetto, prese tantissime decisioni sbagliate sulle quali è poi tornato sui suoi passi.

Dopo l’addio a Spalletti e Giuntoli, per esempio, sottovalutò l’importanza di avere un allenatore di livello e dal carattere forte e un direttore sportivo di una certa caratura. De Laurentiis dichiarò apertamente che la squadra era forte abbastanza al netto della figura e dell’importanza che può ricoprire un tecnico vincente e dalle idee chiare.

Il cambio di tre allenatori e la stagione disastrosa, poi, hanno dimostrato che in realtà era l’esatto contrario, tanto che in estate, dopo averci già provato durante l’autunno scorso, Aurelio De Laurentiis si è affidato di fretta in furia all’allenatore più accentratore e decisionista che era disponibile sulla piazza, Antonio Conte.

Le scelte di mercato di ADL e Conte

L’arrivo del tecnico leccese è stata certamente una svolta e le scelte di mercato, ma anche di rosa nel suo complesso, hanno fatto capire quanto potere decisionale ha già Antonio Conte all’interno dello spogliatoio, senza ombra di dubbio, ma anche in generale in tutto il mondo Napoli.

Ora, a mercato chiuso, la rosa è fatta ed è fortemente improntate sulle idee tattiche dell’ex allenatore di Juventus e Inter. Anche la gestione del caso Osimhen, però, dimostra quanto il presidente De Laurentiis abbia agito assecondando le scelte di Conte, ma in relazione a questo è importante sottolineare come il patron partenopeo abbia accelerato, durante gli ultimi giorni di calciomercato, per portare a Napoli Lukaku e i due centrocampisti tanto desiderati dal tecnico, McTominay e Gilmour.

Napoli, Folorunsho reintegrato in rosa

L’arrivo dei due scozzesi avrebbe chiuso definitivamente lo spazio per Michael Folorunsho, centrocampista tornato a Napoli dopo il prestito al Verona. Il ragazzo sembrava destinato alla Lazio che poi però ha rinunciato al suo acquisto per una questione economica.

Folorunsho era praticamente fuori dal progetto Napoli e, durante le ultime settimane di calciomercato, si è allenato a parte, essendo certo di essere ceduto. Alla fine, però, è rimasto e la società, di concordo con l’allenatore, ha deciso di reintegrarlo in rosa. Partirà sicuramente come quinta scelta nella mediana azzurra, ma ora è a disposizione ed anche Antonio Conte lo ha dichiarato e ammesso in conferenza.