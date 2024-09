Milan, dopo Bennacer un’altra notizia drammatica: stavolta è davvero durissima | Già dalla prossima

Arriva l’ufficialità dei tempi di recupero dell’algerino dopo l’operazione, ma non è l’unica brutta notizia in casa rossonera.

La notizia era nell’aria, ma l’ufficialità ha dato un responso che, se possibile, rappresenta una situazione ancora peggiore di quella che era preventivabile. Dopo l’infortunio subito con la nazionale algerina, durante una sfida valevole per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, Ismael Bennacer si è sottoposto ad intervento chirurgico.

L’operazione al polpaccio infortunato, che si è svolta in Finlandia, è perfettamente riuscita e ad annunciarlo sono stati sia il club, sui suoi canali ufficiali, che il calciatore, sui suoi profili social. Il resto del comunicato diramato dal Milan, però, snocciola anche il periodo di tempo in cui il centrocampista algerino sarà costretto a stare fuori.

Sono quattro i mesi che ci vorranno per rivedere Bennacer in campo o quantomeno per rivederlo correre in allenamento. Una tegola non indifferente per il Milan che ora vede ridursi ulteriormente il numero delle opzioni praticabili per il suo centrocampo a livello di uomini da poter schierare.

Anche per il calciatore è l’ennesimo brutto colpo dopo il gravissimo infortunio subito a maggio 2023 contro l’Inter nell’andata delle semifinali di Champions League. Il ginocchio fece crack e l’algerino rimase lontano dai campi di gioco per sette mesi. Quel serio guaio, però, gli condizionò tutta la scorsa stagione ed ora, l’ennesimo infortunio, rischia di condizionargli anche quella in corso.

Milan, emergenza centrocampo contro il Liverpool

In casa Milan, quindi, bisognerà trovare la giusta soluzione per non sentire troppo la mancanza, soprattutto a livello numerico, di Bennacer. I rossoneri, al momento, possono contare su Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders e Musah in mediana.

Quattro centrocampisti per tre posti. Decisamente pochi considerando che da qui a dicembre si giocherà praticamente ogni tre giorni. La società non ha voluto intervenire sul mercato degli svincolati e ha deciso che, all’evenienza, farà affidamento sui giovani dell’Under 23 Zeroli e Vos. Il secondo, però, non potrà essere impiegato in Champions League perché non presente in lista UEFA. Niente Liverpool quindi per lui in quello che, martedì sera a San Siro, sarà l’esordio del Milan nella nuova Champions League.

Liverpool, prima convocazione per Federico Chiesa

Partita a cui prenderà parte, invece, per lo meno dalla panchina, Federico Chiesa, acquistato dal Liverpool, per circa dodici milioni di euro, durante gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. L’ex calciatore della Juventus volerà a Milano con la sua nuova squadra e sarà a disposizione del tecnico Arne Slot.

Il tecnico olandese ha deciso di convocarlo per la prima volta dal momento del suo arrivo a Liverpool. Fino a questo momento non lo aveva ritenuto pronto, soprattutto fisicamente, e aveva preferito farlo continuare ad allenare e fargli raggiungere un livello di forma quantomeno accettabile.