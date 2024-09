Merita più di 4 milioni a stagione | Inzaghi, il top club ti soffia Dimarco: proposto lo scambio alla pari

Il top club soffia Dimarco all’Inter. Proposto lo scambio alla pari e un ingaggio più alto al giocatore. Inzaghi perde il suo gioiello.

Prima in classifica, insieme a Juventus, Torino e Udinese, con sette punti conquistati nelle prime tre giornate di campionato, l’Inter di Simone Inzaghi continua a prepararsi sui campi di Appiano Gentile in vista del match esterno di domenica sera contro il Monza di Alessandro Nesta.

Sfida, quella dell’U-Power Stadium valevole per la quarta giornata di campionato, per la quale il tecnico piacentino dei nerazzurri dovrebbe optare per un leggero turnover con Carlos Augusto pronto a prendere il posto di Dimarco sulla fascia sinistra e Arnautovic accanto a Thuram dal primo minuto, al posto di Lautaro Martinez.

Scelte, queste, che l’allenatore del Biscione dovrebbe effettuare per non sovraccaricare chi è stato impegnato in nazionale e, soprattutto, per non rischiare di perdere pezzi per strada alla vigilia del primo, complicato impegno in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Iniziare col piede giusto nella massima competizione continentale è infatti l’intento del gruppo del presidente Marotta che, consapevole della grande forza dell’avversario, proverà comunque a mettere i bastoni tra le ruote ad Haaland e compagni. Uscire con punti dall’Etihad sarà difficile, ma l’Inter può riuscirci. La parola passa al campo.

Il blocco Inter brilla con l’Italia: Frattesi e Dimarco le armi in più in più di Spalletti e Inzaghi

Pronti a rientrare alla Pinetina dopo le vittorie ottenute con la maglia dell’Italia contro Francia e Israele, Federico Dimarco e Davide Frattesi sono indubbiamente, almeno per ora, le armi in più della Nazionale di Luciano Spalletti e dell’Inter di Simone Inzaghi.

Due giocatori decisamente on fire in questo momento, i nerazzurri, capaci di trovare entrambi la rete contro i Bleus di Didier Deschamps e di confezionare in maniera splendida, dopo un’ottima manovra offensiva, il gol del momentaneo 0-1 contro la selezione israeliana (assist di Dimarco e gol di Frattesi). Uno stato di forma fisica e mentale decisamente invidiabile il loro, che si spera possa durare, tanto per l’Inter quanto per l’Italia, il più a lungo possibile.

Dimarco nel mirino del Bayern Monaco: i bavaresi propongono uno scambio alla pari ai nerazzurri

Fiore all’occhiello dell’Italia di Luciano Spalletti e dell’Inter di Simone Inzaghi, Federico Dimarco è tornato a Milano dopo gli impegni con la Nazionale ed è già pronto a mettersi a disposizione del suo allenatore per il match di campionato in programma domenica alle 20.45 contro il Monza di Alessandro Nesta. Un giocatore al momento in stato di grazia, l’ex Hellas Verona, il quale, stando a quanto rivelato nei giorni scorsi da Fabrizio Romano avrebbe potuto salutare i nerazzurri in estate per trasferirsi al Bayern Monaco.

Il noto giornalista esperto di mercato ha infatti rivelato come il classe ’97 fosse finito nel mirino del club bavarese, il quale non avrebbe proceduto alla trattativa a causa della sua importanza per la società nerazzurra. Un’importanza, confermata dal rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027 e dall’ingaggio portato a quattro milioni netti di euro all’anno, che, secondo quanto riportato da calciomercato.it, il Bayern potrebbe comunque provare a contrastare in futuro, offrendo al giocatore un ingaggio ben più alto e alla Beneamata uno scambio alla pari con Leon Goretzka. Dimarco, ora come ora, è considerato incedibile dall’Inter, ma nel calcio si sa, tutto può cambiare da un momento all’altro. Vedremo quindi cosa accadrà nei prossimi mesi.