Ibra, rubato lo sponsor alla Juventus di Giuntoli: meglio due che nessuno | Entrano altri soldi

Il Milan continua ad espandersi dal punto di vista economico e a far crescere il suo brand in giro per il Mondo.

Dopo l’arrivo di Gerry Cardinale, leader di RedBird, come nuovo proprietario del Milan, si è cercato fin da subito una certa continuità aziendale rispetto a quanto era stato fatto negli ultimi anni da e con il Fondo Elliott. Valorizzazione del brand in giro per il Mondo, investimenti sui giovani, contenimento di spese circa gli ingaggi dei calciatori, mancanza di debiti e attivo di bilancio.

L’ultima stima aziendale ha evidenziato, per la prima volta dopo tanto tempo, un utile di bilancio che va di pari passo con la sostenibilità economica di un club che non ha debiti verso terzi. Tutto questo, però, almeno per ora, non è accompagnato da successi nel campo sportivo, con i tifosi che fanno presente come il Milan deve prima di tutto essere una squadra vincente e non solo brillare dal punto di vista manageriale.

La gestione economica del club, infatti, non si può che definire impeccabile, mentre la parte sportiva non sta rispettando le attese che i tifosi del Milan avevano dopo lo Scudetto vinto nel 2022 ed il subentro di Cardinale ai vertici della società.

Secondo molti, inoltre, aver licenziato via Paolo Maldini è stato l’errore più grande di una società che ha privato il Milan della sua anima, della sua figura più importante e della persona che aveva riportato in alto il club. Al suo posto, almeno dal punto di vista di figura di riferimento per giocatori e tifosi, non si sta rivelando una mossa vincente, invece, l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic.

Milan, ecco una nuova collaborazione

Nel frattempo, continuando il lavoro dal punto di vista delle partnership e di un marketing che porta il Milan ad essere sempre più riconoscibile in giro per il Mondo, Ibrahimovic e gli altri attuali dirigenti rossoneri hanno annunciato un nuovo partner commerciale che collaborerà con il club meneghino da qui ai prossimi anni.

Il Milan, infatti, annuncia l’inizio di una nuova collaborazione strategica con Dyson, azienda leader, a livello mondiale, nel campo dell’innovazione tecnologica e del design. Alla base di questa collaborazione c’è la passione, l’innovazione, la qualità e l’impegno incondizionato verso il miglioramento continuo che i due marchi mettono nei loro rispettivi campi.

Milan, cosa succede a San Siro con le cuffie Dyson

La collaborazione tra Milan ed il marchio tecnologico sarà fondata soprattutto sulle nuove cuffie Dyson OnTrac, il prodotto innovativo con il quale l’azienda entra ufficialmente nel mondo dell’audio. Queste ultime, infatti, sono dotate di un algoritmo personalizzato di cancellazione attiva del rumore e garantiscono un’esperienza sensoriale di alto livello.

Grazie proprio a questa cancellazione attiva e avanzata del rumore e di tutto quello che succede attorno, le cuffie Dyson potranno aiutare tutti quelli che vogliono immergersi nello spettacolo di San Siro a rimanere concentrati, anche in mezzo al frastuono del Meazza durante le ore della partita.