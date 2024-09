Balotelli, una mazzata dopo l’altra: strappato il contratto dell’amico di sempre | Non più gradito con quella maglia

Il calciatore italiano, ancora senza contratto e quindi disoccupato, riceve una cattiva notizia anche per quel che riguarda un suo amico.

Mario Balotelli è ancora senza squadra. L’attaccante italiano, ormai 34enne, dopo l’esperienza in Turchia all’Adana Demirspor, che ha seguito quella in Svizzera al Sion, si trova attualmente svincolato e praticamente disoccupato, con la possibilità di vagliare proposte che possono arrivare da ogni parte del Mondo.

Il problema è che, nonostante quanto affermato da lui su una diretta social trasmessa pochi giorni fa, in cui dichiarava di aver rifiutato diverse proposte che gli erano arrivate dall’estero e di aspettare l’offerta migliore per rimettersi in gioco, al momento sembra che nessuno voglia davvero Mario Balotelli.

Nonostante la buona esperienza in Turchia, almeno dal punto di vista realizzativo, un gol ogni 140′ circa, il suo carattere ed i suoi comportamenti fuori dal campo continuano a far discutere e molte squadre si guardano bene dall’ingaggiarlo e dal dargli un’altra possibilità che in passato ha avuto davvero a bizzeffe.

In estate sembrava vicinissimo al campionato brasiliano, ma poi non se ne fece più nulla, pochi giorni fa è arrivata la notizia del rifiuto, da parte di un club indiano, il Kerala Blasters, di ingaggiarlo e metterlo sotto contratto. Nel frattempo, Mario Balotelli aspetta e continua a dichiarare di essere in forma, di stare bene e di non voler assolutamente attaccare gli scarpini al chiodo.

Lovren dal Lione al Paok Salonicco

Sono risultate prive di fondamento, nei giorni e nelle settimane scorse, inoltre, le voci che lo hanno accostato all’Italia. Niente da fare quindi per un suo ritorno al Monza, ma nemmeno per le ipotesi Como e Venezia che si erano paventate fino a poco tempo fa. Balotelli resta libero e ad ora anche una scommessa da poter fare, a rischio e pericolo di chi vorrà prendersi questa responsabilità.

Un suo ex compagno di squadra, intanto, cambia maglia e passa dal Lione al Paok Salonicco. Si tratta di Dejan Lovren, esperto difensore croato classe 1989, che ha ancora voglia di dimostrare il suo valore e sentirsi importante in campionati europei di un certo livello. Con Balotelli ha giocato nella stagione 2014/2015 al Liverpool.

Ex Liverpool, Lovren al Paok fino al 2026

Lovren ha firmato un contratto con il club greco fino al 30 giugno 2026 e indosserà la maglia numero 6. Al Lione era tornato negli ultimi tempi dopo la sua precedente esperienza con la squadra francese con cui ha giocato 102 partite, segnando tre gol. Poi il passaggio in Premier League, prima al Southampton e poi al Liverpool, come detto.

Con i Reds ha collezionato 185 presenze, segnando otto gol e fornendo quattro assist, ma soprattutto ha vinto la Champions League nella stagione 2018/2019. Lovren conta anche 75 presenze con la nazionale croata ed è stato anche un calciatore chiave della squadra che ha raggiunto la finale dei Mondiali nel 2018.